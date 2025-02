“Bene il supporto alle edicole”. La Fieg: grazie alla Regione Toscana

Roma, 3 febbraio 2025 – La Federazione Italiana Editori Giornali plaude in una nota “all’approvazione da parte del Consiglio regionale toscano dell’ordine del giorno – presentato dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, e votato all’unanimità da maggioranza e opposizione – che impegna la giunta ‘a ogni possibile forma di sostegno all’editoria, mediante l’incentivazione alla permanenza o all’apertura di edicole anche valutando modalità che ne consentano l’apertura nei giorni festivi’”.

Giulia Piras, la diciannovenne nuova edicolante di Farneta, nel Modenese

La scorsa settimana – ricorda la Federazione – il presidente della Fieg aveva rivolto, in una lettera indirizzata ai presidenti di tutte le Regioni, un invito ad avviare iniziative concrete per assicurare la capillarità della rete di vendita della stampa, così da garantire ovunque ai cittadini la possibilità di comprare un giornale.

Gli editori della Fieg “auspicano che tutte le istituzioni – centrali e locali – si attivino per contrastare efficacemente la desertificazione dei punti vendita della stampa con incentivi per l’attivazione di punti vendita aggiuntivi e per l’installazione di distributori automatici in aree non coperte da punti vendita, con condizioni di favore nella tassazione locale alla rete di vendita, con il sostegno per la consegna dei giornali alle imprese di distribuzione”. Il capogruppo FdI nel Consiglio regionale toscano Vittorio Fantozzi spiega che la “proposta è nata da una riflessione sul ruolo dell’editoria e del giornalismo in relazione alle importantissime e difficili sfide che sta vivendo il settore”.

“Riteniamo – dice Fantozzi – che i giornali rivestano un ruolo cruciale nella costruzione del dibattito pubblico e creino anche importanti momenti di socializzazione e confronto, un ruolo che possono ancora rivestire le edicole e in cui il giornalismo ha un ruolo significativo per la qualità della nostra vita democratica. Questo patrimonio non deve essere disperso. Le istituzione devono sostenere il settore, supportandone l’azione in coordinamento con la scuola e le comunità locali, vincendo sfide come la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale tema che ho già portato nel dibattito del Consiglio regionale e che mi impegno ad affrontare nuovamente entro la fine della legislatura”

La Fieg esprime anche, “apprezzamento e incoraggiamento per l’iniziativa di Giulia Piras, una diciannovenne di Farneta, un piccolo centro di duecento abitanti nell’appennino modenese, che ha rilevato la locale edicola impedendone la chiusura”. Giulia, dopo il diploma, a fine 2024 ha deciso di rilevare l’edicola del paese di poco più di 200 abitanti. Nella decisione c’è anche la consapevolezza del valore sociale che un’edicola ha sul territorio. “La mia edicola diventata un punto di incontro per ritrovarsi al mattino e poi commentare i fatti del giorno”.