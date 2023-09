Caro spesa, come risparmiare al supermercato evitando sprechi

Il forte carovita registrato in Italia negli ultimi anni impone alle famiglie di prestare molta più attenzione alle proprie uscite. La spesa per beni alimentari, ad esempio, è senza dubbio un elemento che può incidere molto sul bilancio familiare, motivo per cui è bene stare sempre molto attenti alle proprie scelte. Risparmiare sulla spesa al supermercato, infatti, è ancora possibile, ma bisogna mostrare sempre più attenzione in fase di acquisto. Ci sono una serie di buone pratiche che consentono il risparmio per chi fa la spesa, come ad esempio la scelta dei prodotti definiti di sottomarca o la predilezione dei discount rispetto ai grandi supermercati della distribuzione organizzata.

Un primo importante passo da fare per risparmiare al supermercato è legato alla scelta del negozio stesso, andando a prediligere i discount, e ai prodotti acquistati. Su quest’ultimo punto, al fine di contenere i costi, può essere utile:

- scegliere prodotti di sottomarca; - acquistare i prodotti del marchio del distributore, private label. Quest’ultimi, in particolare, associano al vantaggio di prezzo anche quello di ottenere la stessa qualità dei prodotti concorrenti più costosi e, molto spesso, sono lo stesso prodotto venduto però con un’altra veste. Leggere le etichette, dunque, può fornire sempre una dritta importante per il risparmi.

Come anticipato, la scelta del negozio in cui si acquistano gli alimenti può incidere in positivo sullo scontrino della spesa. Sotto questo punto di vista molto vantaggiosi sono i discount, con le principali catene che svettano nelle classifiche di settore rivolte al costo medio dello scontrino. I discount, per quanto ancora visti come una scelta di seconda categoria, si sono notevolmente evoluti nel tempo, andando ad ampliare sia il numero dei loro store nei territori che la quantità e la qualità dei prodotti venduti.

Un’altra modalità per risparmiare al supermercato è sicuramente quella di scegliere i prodotti in base alle promozioni presenti all’interno dei negozi, siano questi supermercati, ipermercati o discount. In presenza di promozioni, tuttavia, non bisogna lasciarsi attrarre troppo dalla scontistica e acquistare quantità di beni che in realtà non servono. In quest’ultimo caso, infatti, la smania di prendere più prodotti a prezzo scontato potrebbe portare ad un eccesso e, dunque, ad uno spreco di alimenti e di soldi. Sui prodotti in promozione è poi fondamentale tenere il focus sulle cose di cui realmente si ha necessità, senza cioè acquistare dei prodotti che abitualmente non si consumano e dei quali non si sente minimamente la necessità. In tema di promozioni il consiglio può essere quello di scegliere due tipologie di negozi di riferimento e fare in entrambi la spesa una volta alla settimana, così da poter sfruttare in ciascuno store le offerte che di volta in volta vengono proposte.

L’ultimo consiglio per risparmiare al supermercato riguarda l’organizzazione della spesa stessa. La classica lista della spesa, infatti, permette di focalizzare l’attenzione solo sui prodotti di cui si ha oggettiva necessità per riempire il proprio frigo e la dispensa. Anche una pianificazione dei pasti che verranno coperti con la spesa può portare ad un grande risparmio economico, oltre che ad una riduzione degli sprechi.