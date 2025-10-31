Supermercati Conad, dalla Bei arrivano 40 milioni per la transizione energetica

Roma, 31 ottobre 2025 – È il primo esempio in Italia di prestito targato Bei (Banca Europea per gli Investimenti) a favore di un’insegna della grande distribuzione organizzata, nonché il primo nel mondo cooperativo. Nei giorni scorsi, la Banca europea per gli investimenti (Bei) e Commercianti indipendenti associati (Cia), una delle cooperative socie del consorzio nazionale Conad, hanno siglato un accordo di finanziamento da 40 milioni di euro per sostenere la transizione energetica dei supermercati a marchio Conad aderenti alla rete Cia, localizzati principalmente nel Centronord Italia.

Le finalità dell’accordo

Siglato con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica degli edifici esistenti, sviluppare la produzione di energia rinnovabile tramite l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti e rinnovare i sistemi di refrigerazione alimentare, l’accordo rappresenta, secondo Gelsomina Vigliotti, vicepresidente Bei, "una conferma di come la finanza sostenibile possa guidare la transizione energetica nei principali settori economici, incluso quello della grande distribuzione”.

Il finanziamento promuove, in effetti, interventi concreti di efficientamento energetico e integrazione di energie rinnovabili, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale dei punti vendita e tagliare il costo delle bollette.

I dettagli dell’operazione

L’operazione supporta investimenti complessivi per circa 54 milioni di euro, di cui 40 sono coperti dal prestito della Bei: viene superato, quindi, il tradizionale limite del 50% del costo totale del progetto. Ciò è possibile grazie alla piena adesione dell’iniziativa agli obiettivi RePowerEu, che consente alla Bei di finanziare fino al 75% del costo totale, in linea con la ‘Energy lending policy’ dell’istituto di finanziamento dell’Ue.

"Siamo molto soddisfatti di questa operazione – ha dichiarato Luca Panzavolta, amministratore delegato di Cia-Conad – perché rafforza il percorso verso la sostenibilità intrapreso dalla nostra cooperativa diversi anni fa. Investire in efficienza energetica e fonti rinnovabili significa contribuire alla tutela dell’ambiente e al benessere delle comunità in cui operiamo, con un impatto positivo anche per i nostri imprenditori e clienti”.

La linea di credito della Bei prevede una struttura finanziaria flessibile a lungo termine, pensata per facilitare l’implementazione progressiva degli investimenti, in linea con il piano industriale di Cia.

Cos’è il ‘Green Loan’?

Il finanziamento della Bei è strutturato come ‘Green Loan’ (letteralmente, ‘Prestito verde’): una certificazione, quest’ultima, concessa a quei finanziamenti che contribuiscono al 100% agli obiettivi di sostenibilità ambientale e azione climatica della Banca, in linea con i ‘Green loan principles’.

La Banca europea per gli investimenti: che cos'è e cosa fa

La Banca europea per gli investimenti (Bei) è l’istituzione di finanziamento a lungo termine dell’Unione europea, di proprietà dei suoi stati membri. Finanzia investimenti che contribuiscono agli obiettivi politici dell’Ue. I progetti della Bei puntano a rafforzare la competitività, stimolare l’innovazione, promuovere lo sviluppo sostenibile, migliorare la coesione sociale e territoriale e supportare una transizione giusta e rapida verso la neutralità climatica.

Negli ultimi cinque anni, la Bei ha erogato finanziamenti a favore di progetti in Italia per più di 58 miliardi di euro: tutti i progetti finanziati sono in linea con l’Accordo di Parigi sul clima. Il gruppo Bei non finanzia investimenti in combustibili fossili. Oltre la metà dei finanziamenti annuali supporta, invece, progetti che contribuiscono direttamente alla mitigazione dei cambiamenti climatici, all’adattamento e a un ambiente più sano. Circa la metà dei finanziamenti è destinata alle cosiddette “regioni di coesione” dell’Ue, ovvero alle aree in cui il reddito pro-capite risulta inferiore alla media Ue.

La rete Cia

La rete Cia (Commercianti indipendenti associati), costituita da imprenditori dettaglianti indipendenti, è una delle 5 cooperative associate in Conad. I supermercati aderenti alla rete Cia è presente si trovano principalmente in Emilia-Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), Repubblica di San Marino, Marche (province di Ancona e Pesaro- Urbino), Friuli-Venezia Giulia, Veneto (assieme a Dao), Milano e alcune province della Lombardia.

Il fatturato di vendita nel 2024 si è attestato a circa 3,2 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2023. La cooperativa associa una rete multicanale di 257 punti vendita (dato aggiornato al 31/12/2024): nel suo complesso, il sistema – tra punti vendita, società e cooperativa – occupa oltre 11mila persone.