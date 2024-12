Quali sono i supermercati aperti il 26 dicembre: orari catena per catena a Santo Stefano

Roma, 25 dicembre 2024 – Santo Stefano è il giorno perfetto per godersi pranzo o cena in famiglia, ma se hai dimenticato qualche ingrediente, non preoccuparti: alcuni supermercati resteranno aperti per le festività, sebbene con orari ridotti. Ecco dove fare la spesa e gli orari di apertura per il 26 dicembre.

Un supermercato Esselunga

Supermercati aperti il 26 dicembre

Non tutti i supermercati sono aperti il giorno di Santo Stefano. Le filiali di Esselunga, Coop e Mm ad esempio resteranno chiuse; maggiori chance invece per i consumatori che sceglieranno Conad, dal momento che alcune sedi rimarranno aperte, sebbene con orari ridotti. Anche alcune sedi Aldi (dalle 8:30 alle 20:30), Iper (dalle 7:30 alle 21:30), Pam (dalle 8 alle 19) e Il Gigante (dalle 8:30 alle 20) saranno aperti il 26 dicembre. Il consiglio è quello comunque di verificare le apertura dei punti vendita dei supermercati vicini alle vostre abitazioni tramite Internet.

Carrefour

In questi giorni di festività i supermercati Carrefour sono rimasti tendenzialmente chiusi. Pertanto, anche per Santo Stefano sarà difficile trovare un punto vendita aperto. È consigliabile consultare il sito web nella sezione “Punti vendita” per verificare se nelle vicinanze c’è un negozio aperto.

Conad

Diverso, invece, per quanto riguarda il supermercato Conad. Molti dei punti vendita, infatti, resteranno aperti anche durante la giornata del 26 dicembre (sebbene l’apertura varia a seconda dei singoli negozi). È possibile consultare i supermercati Conad aperti a Natale nella mappa disponibile sul sito ufficiale della catena.

Esselunga

Come Carrefour, anche Esselunga rimarrà chiusa il giorno di Santo Stefano.

Coop

Anche Coop ha deciso di chiudere durante le festività. Pertanto, anche durante la giornata del 26 dicembre gran parte dei punti vendita rimarranno chiusi. Piccola eccezione per i punti vendita che si trovano in aree turistiche strategiche, come ad esempio le stazioni ferroviarie, i quali potrebbero rimanere aperti.

Pam

I supermercati Pam, invece, hanno optato per l’apertura del 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, ma con orario ridotto, tendenzialmente dalle 8 alle 19. Per evitare imprevisti è consigliabile consultare l’apertura straordinaria del punto vendita sul sito ufficiale.

Penny Market

Alcuni dei punti vendita Penny Market rimarranno aperti a Santo Stefano, seppur con orario ridotto. Poiché l’apertura dipenderà dal singolo negozio, si invita la clientela a consultare sempre sul sito web l’apertura effettiva del negozio nelle vicinanze oppure a contattare telefonicamente.

Iper

Il 26 dicembre i supermercati Iper torneranno, dopo la chiusura di Natale, a osservare il normale orario di apertura, dalle 7:30 alle 21:30.

Famila

I supermercati della catena gruppo Selex rimarranno chiusi a Santo Stefano. Anche in questo caso, per maggiori informazioni su ciascun punto vendita, visitare il sito web.

Md

Anche i punti vendita della catena Md non saranno operativi a Santo Stefano.

Il Gigante

Stesso discorso vale per la catena Il Gigante, dove i punti vendita rimarranno chiusi nella giornata del 26 dicembre. Per maggiori dettagli sugli orari, è possibile consultare il sito ufficiale.

Bennet

Poiché la maggior parte dei punti vendita Bennet rimarrà chiusa a Santo Stefano, è consigliato consultare il sito web per scoprire se il punto vendita più vicino è aperto oppure l’app "Bennet spesa online".

Ecco alcuni punti vendita aperti a Santo Stefano nelle principali città

Roma

Carrefour Via Casilina ang. Via Filarete, 288, 00176 Roma 26 dicembre: 7:00 - 00:00 Carrefour P.le Morelli 52, 00151 Roma 26 dicembre: 7:00 - 00:00 Carrefour Via Bufalotta, 00139 Roma 26 dicembre: 8:30 - 20:00 Pam Roma Barberini 26 dicembre: 9:00 - 21:00 Pam Aurelia, 8 - 20

Bergamo

Conad Superstore Via Giosuè Carducci 55, 24127 Bergamo 26 dicembre: 9:00 - 20:00

Milano

Carrefour Market Piazza Diocleziano 2/4, Milano 26 dicembre: 8:00 - 00:00 Conad Via Umberto Ceva 2, 20157 Milano 25 dicembre: Chiuso 26 dicembre: 8:30 - 13:30 Conad Piazzale Bologna 7, 20139 Milano 25 dicembre: 8:00 - 12:00 26 dicembre: 9:00 - 19:30

Bologna

Conad Via dell'Indipendenza 11, 40126 Bologna 26 dicembre: 8:00 - 20:00 Aldi Piazza G. da Verrazzano 6, 40131 Bologna 26 dicembre: 9:00 - 20:00

L’Aquila

Conad Via Tiburtina Valeria Km. 99 Snc, 67069 Tagliacozzo 26 dicembre: 9:00 - 13:00

Imperia

Conad Galleria Isnardi 5, 18100 Imperia 25 dicembre: Chiuso 26 dicembre: 9:00 - 12:45

Treviso

Conad Via Ghirada 2/a, 31100 Treviso 26 dicembre: 7:30 - 20:30

Pesaro

Spazio Conad Via Gagarin Snc, 61122 Pesaro 26 dicembre: 8:00 - 20:00

Follonica

Conad City Via Litoranea 81, 58022 Follonica 26 dicembre: 8:00 - 13:00 / 16:00 - 20:00

Viareggio

Conad Via Ciabattini Ottorino 55, 55049 Viareggio 26 dicembre: 8:00 - 13:30