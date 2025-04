Quali supermercati sono aperti oggi, Pasquetta 2025, e che orari fanno

Roma, 21 aprile 2025 – Casatiello, pastiera, corallina, grigliate all’aperto e picnic sull’erba: Pasquetta è sinonimo di festa, convivialità ma soprattutto di tradizioni gastronomiche. Ma proprio mentre si sta preparando il cestino per la scampagnata o si accende la brace, ci si può accorgere all’ultimo momento di aver dimenticato qualcosa di importante: il pane, una bottiglia da condividere o quell’ingrediente che non può assolutamente mancare nel menù di Pasquetta. E allora? Niente panico. Dopo la domenica di chiusura pasquale, molti supermercati riapriranno per essere operativi oggi, 21 aprile, seppur con orari festivi. Chi ha bisogno di rifornirsi per il pranzo di Pasquetta può dunque contare su alcuni esercizi aperti. Ecco quali.

I supermercati aperti a Pasquetta 2025

Lunedì 21 aprile i supermercati Esselunga torneranno in parte operativi, con orario ridotto dalle 8 alle 20. Osserveranno dunque l’orario d’apertura che generalmente osservano la domenica.

La catena Carrefour riaprirà la maggior parte dei suoi negozi dopo la chiusura pasquale, ma con orari che possono variare da zona a zona. Alcuni esercizi saranno aperti solo al mattino, altri invece per l’intera giornata. Sul sito web ufficiale è possibile verificare se il supermercato più vicino è aperto.

Alcuni supermercati Conad saranno aperti a Pasquetta, seppur con orario festivo. Le decisioni, anche in questo caso, dipendono dalla singola gestione. Sul sito è possibile consultare regione per regione quali sono i supermercati Conad aperti a Pasquetta nei vari comuni e nelle città.

Alcuni punti vendita Coop saranno aperti anche a Pasquetta, sempre con orari ridotti. Anche in questo caso è utile verificare l’apertura del proprio punto vendita preferito.

La catena Lidl sarà operativa per tutta la giornata, con aperture previste dalle 8 alle 20:30. Una scelta che va incontro alle esigenze di chi rientra da gite fuori porta o ha necessità improvvise.

La catena Aldi riapre a Pasquetta, con diversi supermercati operativi con orario festivo, dalle 8 alle 20.

Lunedì 21 aprile il Despar garantirà l’apertura di alcuni punti vendita, anche se non tutti. Gli orari varieranno in base alla località e alla gestione: per sapere se il negozio più vicino sarà operativo, è consigliabile consultare il sito ufficiale, così da evitare viaggi a vuoto.

Apertura straordinaria per alcuni punti vendita Famila, seppur con orari ridotti, consultabili sul sito web regione per regione.

Dopo la chiusura del 20 aprile, Md riapre a Pasquetta ma con servizio limitato. Alcuni supermercati resteranno infatti chiusi, mentre altri apriranno al pubblico (ed è possibile scoprire quali in tempo reale online).

Iper riaprirà i battenti per Pasquetta, ma con orari ridotti. Anche qui, meglio non improvvisare controllare le aperture sui canali ufficiali prima di mettersi in viaggio.

Il Gigante prevede aperture con orari ridotti: molti punti vendita saranno operativi, ma non oltre le ore serali. Anche in questo caso, le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito ufficiale.

Anche Pam Panorama sarà aperto, ma con orario ridotto, variabile in base alla zona. Anche in questo caso è consigliato controllare orari e disponibilità tramite il sito.