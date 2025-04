Supermercati aperti a Pasqua 2025: gli orari catena per catena. Chiusura (quasi) totale

Roma, 18 aprile 2025 – Dimenticato un ingrediente chiave per completare il vostro menù delle feste? Fare la spesa all’ultimo minuto il giorno di Pasqua potrebbe rivelarsi una vera sfida, dal momento che la maggior parte delle catene di supermercati ha confermato la chiusura totale domenica 20 aprile.

Ma in vista di pranzi in famiglia, picnic e grigliate qualche negozio rimarrà aperto. Alcuni punti vendita, soprattutto nelle località ad alta affluenza turistica, potrebbero infatti rimanere aperti, ma con orari ridotti e in numero molto limitato. Ecco dove fare la spesa.

Quali sono i supermercati aperti a Pasqua 2025. Nella foto, uova di Pasqua e Colombe in vendita in un supermercato (Ansa)

I supermercati aperti a Pasqua

La catena Esselunga ha già annunciato la chiusura totale in tutti i suoi punti vendita, confermando la sua linea tradizionale di chiusura nelle festività.

La maggior parte degli esercizi rimarranno chiusi per Pasqua, ma alcuni punti vendita, specie quelli situati in zone turistiche, potrebbero rimanere aperti (seppur con orario ridotto). Ad ogni modo, sul sito è possibile consultare se il punto vendita più vicino è aperto.

Come Carrefour, anche Conad lascia autonomia ai singoli punti vendita. Alcuni negozi saranno aperti con orario festivo, ma non esiste una regola univoca: la disponibilità varia a seconda della città e della gestione. Anche in questo caso, dunque, consultare il sito ufficiale.

Alcuni supermercati Coop e Ipercoop rimarranno aperti anche la domenica di Pasqua seppur con orari ridotti. Per questo, è consigliato verificare sul sito web prima di uscire di casa.

Come per Esselunga, nessuna apertura anche per i supermercati MD. Una decisione che segue la scelta della maggior parte delle catene della grande distribuzione.

Stessa politica anche per i supermercati Iper, che rimarranno chiusi il 20 aprile.

Aldi terrà chiusi tutti i suoi punti vendita il giorno di Pasqua. Molti supermercati hanno optato per questa soluzione per poi invece tenere aperto nel giorno di Pasquetta.

Molti supermercati Il Gigante rimarranno aperti a Pasqua ma solo la mattina dalle 8 alle 13. Alcuni punti vendita, però, resteranno chiusi per l’intera giornata. Anche in questo caso, verificare sul sito web prima di mettersi in viaggio.

Anche Despar ha annunciato la chiusura della maggior parte dei propri punti vendita per la domenica di Pasqua. Alcune eccezioni potrebbero esserci, ma si tratta di casi isolati: per evitare di uscire a vuoto è consigliato consultare il sito web.

Lo stesso vale per Famila. Gran parte dei supermercati rimarranno chiusi domenica 20 aprile, seppur, in alcune zone, potrebbero esserci aperture straordinarie.

Anche i supermercati Lidl non apriranno le porte ai clienti durante la domenica di Pasqua. Una scelta praticata da diverse catene della grande distruzione.

Idem per la Pam Panorama, che ha annunciato che i punti vendita rimarranno chiusi a Pasqua. Una decisione che segue la scelta della maggior parte delle catene della grande distribuzione.