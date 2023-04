Supermercati aperti a Pasqua 2023: quali sono i pochi operativi e come trovarli

Caccia ai supermercati aperti il giorno di Pasqua 2023. Per la gioia di chi ha ospiti inattesi o si è dimenticato qualche ingrediente fondamentale per un piatto da portare a tavola davanti ad amici e parenti, qualche market aperto ci sarà. Di seguito proviamo a tracciare un quadro su quali sono i supermercati aperti a Pasqua. Ma attenzione: i punti vendita che non chiuderanno sono davvero pochi. Vediamo, quali saranno i supermercati che salveranno i ritardatari dell’ultimo momento.

Supermercati aperti a Pasqua, una ragazza durante la spesa (Foto generica)

Le serrande restano abbassate in generale per tutti i punti vendita Esselunga, Bennet e Aldi. Stessa cosa vale per MD e Penny Market.

Meglio tentare una ricerca nel caso di Pam: probabilmente qualche punto vendita lo si potrà trovare aperto. Basta andare sul sito pampanorama.it, nella sezione “negozi”. A quel punto è sufficiente inserire il nome della città di riferimento e scegliere il punto vendita che più interessa. Così saranno visibili gli orari e le aperture speciali.

Un po’ di fortuna anche con Il Gigante: quasi tutti i punti vendita saranno aperti nel giorno di Pasqua, ma solo per mezza giornata, anticipando di un’ora l’apertura. Li troverete aperti dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Le aperture dei negozi Conad in tutta Italia sono decise in autonomia dai soci titolari dei punti vendita. Per verificare le aperture e gli orari del punto vendita più vicino si può consultare la pagina dedicata. Anche per Coop e Ipercoop le aperture straordinarie variano a seconda dei punti vendita, ma quasi la totalità è chiusa nel giorno di Pasqua.

Nessuna apertura speciale nel caso di Despar, Interspar ed Eurospar. Riposeranno anche i dipendenti di Lidl. Diversa la situazione con Carrefour, sia nella versione iper, market ed express. Ingrediente dimenticato? Forse qui potrete trovarlo. Per averne la certezza, meglio andare sul sito www.carrefour.it, schiacciare sulla voce “punti vendita” e guardare gli orari del market più vicino a casa.

Serrande abbassate anche per Auchan e Famila, meglio una chiamata direttamente nel market nel caso di Todis. Le aperture straordinarie non sono specificate sul sito ufficiale, meglio cercare una controprova contattando direttamente il supermercato. Chiusi anche tutti i I supermercati Unes.

Chiudono le porte anche di quasi tutti i punti vendita di Leroy Merlin. Meglio una ricerca direttamente dal sito per vedere se proprio quello vicino alla nostra città non sia aperto. Chiusa Comet, non specificata invece l’apertura dei punti Mediaworld. Meglio una chiamata.

Al 100% chiusi tutti i punti vendita di Ikea, che riapre direttamente lunedì. Serrande abbassate anche per Tigotà.