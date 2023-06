Supermercati aperti il 2 giugno: orari e punti vendita

Può essere che, una volta arrivati in cucina, ci si renda conto di aver dimenticato qualcosa per la grigliata del 2 giugno o un ingrediente fondamentale per il dessert.

In questi casi, l’elenco dei supermercati aperti durante questo giorno festivo può rivelarsi un vero e proprio elemento cruciale per portare a termine il pranzo così come lo si era organizzato, e riuscire in questo modo a imbandire la tavola con tutto il necessario.

Durante la Festa della Repubblica, infatti, la maggior parte degli esercizi pubblici sono chiusi, ma non manca chi fa un’eccezione: tra i supermercati aperti troviamo infatti diverse situazioni.

Iper

Iper la grande i, che tiene aperti i suoi punti vendita con orari normali nella gran parte delle città, altrimenti con aperture in orario speciale.

Gigante e Tigros

Stessa sorte per Il Gigante e Tigros: la maggior parte dei punti vendita rimarranno aperti con orario regolare, ma alcuni store potrebbero avere un orario ridotto ed è quindi consigliabile consultare il sito di Gigante e Tigros per la fascia oraria precisa.

Esselunga

Allo stesso modo, anche per chi vorrà fare la spesa all’Esselunga, i punti vendita dovrebbero essere aperti dalle 8 alle 20, anche se è buona abitudine consultare, in questi casi come negli altri elencati, il sito ufficiale per ulteriori aggiornamenti.

Penni e Lidl

Serrande alzate nel giorno di festa, inoltre, anche per i punti vendita di Penny e Lidl. Ma non è finita. I punti vendita di Penny aperti e le comunicazioni del sito di Lidl.

Bennet

Così come negli anni precedenti, anche quest’anno i punti vendita di Bennet rimarranno aperti durante la Festa della Repubblica. Il supermercato consiglia comunque di consultare il sito.

Carrefour, Conad e Unes

Per quanto riguarda Carrefour, Conad e Unes non si può dare un giudizio univoco, in primis perché non vi sono comunicazioni ufficiali e in secondo luogo perché l'orario potrebbe variare in relazione al punto vendita interessato.

Coop

Allo stesso modo, bisogna tenere conto che Coop anche negli anni precedenti ha rispettato questa festività tenendo le serrande calate, e sebbene non vi siano comunicazioni ufficiali potrebbero restare chiuse anche quest'anno.

Pam e Tuodì

Sarà invece possibile, al contrario, dirigersi alla Pam, che terrà aperte le sue porte con orario variabile in base al punto vendita così come Tuodì, dove i punti vendita saranno aperti, ma con orario ridotto.