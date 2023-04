Supermercati aperti a Pasquetta 2023: come trovare i negozi che lavorano nel lunedì dell’Angelo

Roma, 9 aprile 2023 – È un attimo accorgersi mentre si ha la carne sulla brace di aver dimenticato le verdure per gli amici vegetariani. O di aver scordato il formaggio da mettere nei panini per la scampagnata della Pasquetta. Non temete: il Lunedì dell’Angelo sono numerosi i supermercati che terranno alzate le serrande. Vediamo insieme quali sono i market che salveranno migliaia di grigliate e picnic.

Apertura speciale di mezza giornata per quasi tutti i punti vendita Esselunga. Qualche store mantiene la chiusura normale, alle ore 20.00. Meglio controllare direttamente sul sito per avere conferma, inserendo il nome della città di riferimento. Stessa sorte anche con i punti MD: la maggior parte delle sedi sarà aperta dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Meglio tentare una ricerca nel caso di Pam: certamente qualche punto vendita lo si potrà trovare aperto. Basta andare sul sito pampanorama.it, nella sezione “negozi”. A quel punto è sufficiente inserire il nome della città di riferimento. Così saranno visibili gli orari e le aperture speciali.

Serrande alzate per metà giornata per Penny Market. Per averne conferma, nella schermata principale al sito www.penny.it, vi è proprio un pdf relativo alle aperture speciali di Pasquetta. Pranzo salvato anche se si ha vicino a casa Il Gigante: le sedi saranno tutte aperte, con orario continuato fino alle 20. Pochissime sedi chiudono un’ora prima.

Le aperture dei negozi Conad in tutta Italia sono decise in autonomia dai soci titolari dei punti vendita. Per verificare le aperture e gli orari del punto vendita più vicino si può consultare la pagina dedicata. Anche per Coop e Ipercoop le aperture straordinarie variano a seconda dei punti vendita. Per scoprirlo basta andare sul sito ufficiale, selezionare “negozi e promozioni” e inserire il nome della città. A quel punto basta schiacciare sull’icona con il megafono per vedere le aperture speciali.

Orario continuato, dalle 8.00 alle 20.00 in quasi tutte le sedi Lidl. Anche Bennet ha optato per un’apertura speciale per il Lunedì dell’Angelo. Porte aperte per mezza giornata, invece, per quasi tutte le sedi Aldi.

Despar, Interspar, Eurospar alzano le serrande per mezza giornata, stessa cosa anche Famila e Auchan. Diversa la situazione Carrefour, sia nella versione iper, market ed express. Ingrediente dimenticato? Qui potrete trovarlo. Per averne la certezza, meglio andare sul sito www.carrefour.it, schiacciare sulla voce “punti vendita” e guardare gli orari del market più vicino a casa.

Meglio una chiamata nel caso di Todis. Le aperture straordinarie non sono specificate sul sito ufficiale, meglio cercare una controprova contattando direttamente il supermercato. Il giorno di Pasquetta subisce qualche variazione d'orario anche Unes. Meglio consultare il sito.

Chiudono le porte quasi tutti i punti vendita di Leroy Merlin. Meglio una ricerca direttamente dal sito per vedere se proprio quello vicino alla nostra città non sia aperto. Aperte molte sedi di Comet, non specificata invece l’apertura dei punti Mediaworld. Meglio una chiamata.

Aperti tutti i punti vendita di Ikea. Serrande abbassate, invece, per Tigotà.