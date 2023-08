Supermercati aperti a Ferragosto 2023: come trovarli e orari. Da Coop a Esselunga, fino a Conad

Roma, 14 agosto 2023 – Quali sono i supermercati aperti durante il giorno di Ferragosto? Quasi tutti. Sono molti i market che manterranno i soliti orari. Buona notizia, quindi, per chi finirà la carbonella durante una grigliata, o per chi terminerà le birre da bere in compagnia troppo presto. Vediamo insieme le aperture straordinarie dei singoli punti vendita.

Sommario

Quasi tutti i punti vendita Pam manterranno gli orari tradizionali. Sempre meglio verificare direttamente dal sito di Pampanorama.it andando nella sezione “negozi”, inserendo il cap della città di riferimento, e cliccando nella sezione “aperture straordinarie”. Lì si potranno verificare gli orari corretti in riferimento ad ogni singola sede.

Diversa la situazione Penny Market, in cui gli orari di apertura cambiano in base al singolo punto vendita. Molti mantengono l’orario continuato, pochissimi i market chiusi, ma sono molti anche i punti vendita che fanno orario spezzato, dalle 8 alle 13 e poi dalle 15.30 alle 20. Sul sito di penny market, nella home è disponibile per tutti i un pdf scaricabile in cui sono segnate tutte le riaperture.

Meglio una chiamata, invece, nel caso di Carrefour, i cui orari non sono chiari sul sito e cambiano da a sede a sede.

Vale lo stesso anche per Conad, i cui punti vendita sono gestiti da singole cooperative, indipendenti nella scelta degli orari di apertura e chiusura dei market.

Il 15 agosto la catena Aldi manterrà l’apertura domenicale in tutti i punti vendita, con orario continuato dalle 9 alle 20

Molti punti vendita del Gigante mantengono il solito orario continuato, dalle 8 alle 20, altri, invece, fanno solo mezza giornata. Per evitare giri a vuoto, la catena di supermercati ha fornito sul sito Ilgigante.net gli orari ufficiali delle singole sedi. Basta andare nella home nella sezione “punti vendita” e cliccare nel riquadro “Prossime aperture festive".

Non ci sono comunicazioni ufficiali relativamente all'apertura straordinaria, ma in generale i supermercati Coop tendono a rispettare la festività. In ogni caso, si può verificare anche in questo caso direttamente dal sito ufficiale.

La catena di supermercati adotta l'orario domenicale nella stra grande maggioranza dei punti vendita su tutta Italia. Sul sito ufficiale, trovate la possibilità di cercare nella sezione Negozi proprio il punto vendita a voi più vicino inserendo anche la data prescelta. Trovate il punto vendita più vicino a voi consultando il calendario per conferma.

Per martedì 15 agosto anche i supermercati a marchio Lidl dovrebbero essere aperti, al massimo con orari leggermente differenti dal solito in pochissimi market. Per questo, meglio una verifica, andando nella sezione “punti vendita” sulla home del sito.