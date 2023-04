Supermercati aperti 25 aprile 2023: orari, quali sono e dove trovare i punti vendita

Il 25 aprile è la Festa della Liberazione. E come segnato nel calendario, quest'anno cade di martedì. Lungo lo Stivale, però, non è la prima volta che grandi catene, centri commerciali e negozi scelgono di restare aperti nonostante il giorno di festa: anche quest’anno, infatti, è ben più di un’attività a mantenere le serrande alzate.

Un supermercato

Nella lista possiamo trovare Aldi, Bennet, Iper, Iperal, Md. Così come Esselunga, che ha annunciato che tutti i 172 supermercati sparsi per l'Italia saranno aperti dalle 8:00 alle 20:00 (ma si può verificare la situazione del supermercato preferito, o più vicino, comodamente dal sito) mentre rimarranno chiusi i negozi laEsse e le eccellenze di Esselunga.

Stessa sorte per i punti vendita Lidl aperti il 25 aprile, che sono in grandissimo numero: qui lo strumento principe per controllare la situazione è l’app Lidl Plus, dove si può impostare il negozio preferito e avere le informazioni più aggiornate sempre a portata di mano.

Per chi si ricorderà all’ultimo di dover comprare un ingrediente mancante per il pranzo, potrà fare riferimento anche ai punti vendita del Conad, che manterrà la maggior parte dei suoi supermercati aperti, al massimo con un orario speciale. In ogni caso, è bene controllare nel sito il negozio di riferimento, perché gli orari e le aperture cambiano spesso di città in città.

Non solo: in Italia, saranno aperti a macchia di leopardo i supermercati Carrefour e gran parte dei supermercati Pam. E, allo stesso modo, molti punti vendita di Penny Market alzeranno le saracinesche anche il 25 aprile, così come indicato nell’elenco pubblicato sul sito.

Infine, i supermercati Coop saranno in gran parte aperti dalle 7 alle 21. Anche in questo caso è possibile che vi siano eccezioni, dunque è consigliabile informarsi presso il punto vendita più vicino.