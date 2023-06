Superbonus, cosa fare per sbloccare i 30 milairdi di crediti incagliati

S

Un cantiere interessato dal Superbonus

uperbonus, punto e a capo. C’è una montagna di crediti fiscali ancora tutta da scalare. Una cifra vicina ai 30 miliardi, incagliata nei forzieri delle banche e in attesa di essere collocata altrove. Soldi che dovrebbero essere poi girati alle imprese che hanno effettuato i lavori di ristrutturazione e che ora sono a corto di liquidità. Ma che cosa sta succedendo sul fronte del maxi-incentivo dopo il decreto del governo che avrebbe dovuto sbloccare la situazione?

I crediti incagliati

Secondo le ultime stime basate sui dati del Ministero dell’Economia, ci sarebbero ancora 30 miliardi che, fra cessione dei crediti e sconto in fattura, sarebbero nei forzieri delle banche in attesa di acquirenti. Gli istituti di credito, infatti, hanno da tempo esaurito la “capienza fiscale” per compensarli automaticamente.

Gli effetti sul mercato

Secondo l’Ance, l’associazione dei costruttori, ogni miliardo di credito non speso provoca un blocco di almeno 6mila interventi di ristrutturazione. Il calcolo è presto fatto: sarebbero oltre 180mila i cantieri che si sono fermati a causa del blocco degli sconti fiscali.

Il caos delle norme

Ma non basta. Perché i continui cambi in corsa della normativo hanno creato un ulteriore motivo di stasi. L’Ance ha contato 20 modifiche in due anni e mezzo, come a dire una ogni 45 giorni. Anche questa situazione ha finito per penalizzare le imprese e i condomini, che hanno dovuto rivedere i conti e le delibere già assunte.

Che cosa succederà ora

Il decreto sblocca-crediti varato dal governo prevedeva la costituzione di una piattaforma ad hoc che avrebbe dovuto acquisire e poi vendere sul mercato i crediti accumulati dagli istituti di credito. Il nuovo strumento finanziario, però, non è ancora partito. E anche le Poste non hanno ancora aperto il loro canale ufficiale per l’acquisto dei crediti del superbonus. Insomma, una situazione di stallo che rischia di inceppare il meccanismo. Non a caso, nei mesi scorsi, si era pensato ad utilizzare uno strumento più semplice: la compensazione dei crediti con gli F24 gestiti attraverso le banche. Ma poi, dal Mef, era arrivato un secco no, per gli effetti sui conti pubblici in termini di cassa.

Le proposte dei costruttori

A questo punto il rischio concreto è che si blocchi una buona parte degli interventi finanziati con il Superbonus. Da qui la richiesta delle aziende edili di una proroga di almeno sei mesi delle operazioni di 110% in corso, per concludere gli interventi iniziati. A questo punto la parola passa al Parlamento, che potrebbe intervenire con un emendamento ad hoc ed evitare un nuovo choc sul fronte dei lavori.