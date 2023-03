Superbonus 110 villette, ecco le nuove scadenze

Superbonus edilizio

I proprietari delle villette avranno sei mesi in più, fino al 30 settembre, per completare i lavori e conservare anche quest’anno la detrazione al 110%. Mentre si apre, finalmente, uno spiraglio, sui crediti del Superbonus incagliati nei forzieri delle banche. Passo dopo passo, prende forma il pacchetto di correzioni concordato fra i partiti della maggioranza e il governo per rendere meno rigida la stretta ai bonus decisa il 16 febbraio. Ieri, in Commissione Finanze alla Camera, i deputati sono tornati a votare sul decreto. E, fra le novità dell’ultima ora, anche la creazione di una sorta di "piattaforma" finanziaria attraverso la quale far transitare i crediti fiscali maturati da proprietari e condomini e che erano rimasti congelati per mancanza di capienza fiscale da parte degli istituti di credito. Il meccanismo messo a punto dal Mef per evitare di appesantire il fardello del debito pubblico è piuttosto articolato. In sostanza si creerà una sorta di "banca del superbonus", che acquisterà dalle imprese i crediti maturati con i lavori di ristrutturazione. A bordo del nuovo "veicolo finanziario" potranno salire sia soggetti privati sia le partecipate pubbliche. La banca analizzerà i crediti, valuterà la loro reale consistenza e, soprattutto, regolarità per poi venderli...