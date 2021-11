Roma, 8 novembre 2021 - Deve ancora essere scritta la parola fine sull'affaire Superbonus 110. Il testo della manovra, varata dal governo e presentata dal premier Mario Draghi a fine ottobre, non è arrivato in Parlamento, ma i partiti sono in pressing per cancellare o almeno rivedere i limiti all'incentivo per le villette. La proroga per i proprietari era saltata del tutto nella prima bozza del provvedimento per poi essere reintrodotta nel testo uscito dal Cdm, con un tetto fissato a 25mila euro di Isee per avere accesso allo sconto del 110%. Un limite che al momento resiste, come confermano fonti di governo, ma che potrebbe essere rivisto o cancellato del tutto quando si giocherà la partita degli emendamenti.

Cambia invece, come già emerso nei giorni scorsi, la misura sulla cessione del credito e dello sconto in fattura. La possibilità di utilizzare le due modalità, prevista in bozza solo per il Superbonus 110, sarà prorogata per tutti i bonus.

Via il tetto Isee

Come spiegato, potrebbe saltare il tetto fissato a 25mila euro di Isee per avere accesso allo sconto del 110% per quanto riguarda le case unifamiliari. Il limite era stato stabilito dalla prima versione della Manovra e aveva suscitato critiche dal mondo politico e dalle associazioni di categoria perché un tetto così basso escludeva dall'accesso al bonus anche chi non è particolarmente benestante.

"È punitiva la norma contenuta nell'art. 8 del disegno di Legge di Bilanci,o che consentirebbe di accedere al Superbonus 110%, a partire dal 2022, ai soli proprietari di villette e unità unifamiliari il cui Isee non superi i 25.000 euro annui", è stata la critica rivolta da Francesco Miceli, presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. "Questa misura - ha spiegato Miceli - non tiene conto del fatto che questa tipologia di edifici è soprattutto diffusa nelle periferie delle nostre città che necessitano, più di altri contesti, di interventi di rigenerazione". Inoltre, ha concluso, "gli edifici non superiori a quattro unità abitative a proprietà unica, anche questi esclusi, rappresentano una parte consistente dei piccoli e medi centri storici del nostro Paese, un patrimonio edilizio, quindi, che ha bisogno di cure e di interventi di recupero e di messa in sicurezza".