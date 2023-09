Superbonus 110, ipotesi nuova proroga per i condomini: ecco chi può mantenere l’incentivo pieno

Roma, 17 ottobre 2023 – Stop al superbonus 110. Quasi per tutti. La decisione del Governo pare presa, ma stando alle ultime informazioni sarebbe allo studio una ulteriore, circoscritta, proroga oltre il 2023.

Si tratta di una delle ipotesi sul tavolo del Mef che viene vagliata insieme alle altre richieste di modificare l’incentivo.

Secondo quanto anticipato dal Messaggero, il governo sarebbe pronto a prorogare il 110% oltre la fine dell’anno per i condomini che non completeranno i lavori entro il 2023, ma solo con stato di avanzamento di almeno al 60% o con una percentuale comunque significativa. Anche se ancora non sono chiari i contorni del livello di avanzamento lavori che sarà necessario per ottenere la proroga dell’incentivo pieno. Che, ricordiamo, va concesso per quest'anno ai condomini con lavori deliberati nel 2022.

Nessuna ulteriore proroga, a quanto si apprende, per le villette. Resta quella già prevista dal dl Asset, che sposta il termine di conclusione dei lavori dal 30 settembre al 31 dicembre.

Il Superbonus ha aperto una voragine nei conti dello Stato. Al momento si stima che la misura costerà alle casse erariali 100 miliardi di euro. Di questo 20 sono già stati versati, ne restano 80 da pagare, come ha spiegato chiaramente il ministro dell’Economia ieri a Cernobbio. “Tutti hanno mangiato e poi si sono alzati dal tavolo”, le parole del titolare di via XX Settembre. Che ha annunciato una manovra “prudente”, proprio in considerazione delle uscite già preventivate a livello di finanza pubblica.