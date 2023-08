Superbonus 110, alle Poste Italiane torna la cessione del credito: ecco quando e come

Poste Italiane riaprirà il servizio di acquisto dei crediti d'imposta del Superbonus a partire dai primi giorni di ottobre. Lo comunica l'azienda in una nota dove spiega che “l'acquisizione dei crediti sarà rivolta esclusivamente alle persone fisiche e limitata alle cosiddette prime cessioni per un ammontare massimo di 50mila euro”. “Un'iniziativa in linea con le indicazioni del governo che conferma il sostegno costante di Poste Italiane alle famiglie e al sistema Paese”, si legge.

Gli immobili unifamiliari, le cosiddette villette, potranno godere del superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2023. La proroga, a quanto si apprende, è stata approvata dal consiglio dei ministri. L'attuale scadenza è il 30 settembre.