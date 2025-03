Quanto costa il super Jet F-47 e perché Trump punta su Boeing

Roma, 22 marzo 2025 – Gli USA puntano al dominio dei cieli e ripartono da Boeing. La società aerospaziale statunitense si è aggiudicata la gara per il programma Next Generation Air Dominance (Ngad) e realizzerà il nuovo super caccia militare, definito da Trump il jet da combattimento “più potente della storia”, per affrontare potenze emergenti come Cina e Russia. In onore del secondo mandato del tycoon, il velivolo si chiamerà non a caso F-47. Un super Jet di ultima generazione dunque che, come dichiarato dal presidente Usa nel corso dell’annuncio nello Studio Ovale il 21 marzo con il segretario alla Difesa Pete Hegseth “I nemici dell’America non lo vedranno mai arrivare”.

Trump ha presentato il progetto per la realizzazione dei superjet da combattimento F-47

Oltre alle caratteristiche del nuovo jet, a sollevare interrogativi è anche la ricaduta economica: da un lato i costi di sviluppo, dall’altro la decisione di scaricare la società uscente Lockheed Martin e il suo F-22 Raptor – fino a oggi unico appaltatore principale nella produzione occidentale di caccia stealth – e rimpiazzarla con Boeing, un colosso che, dopo anni di perdite miliardarie e crisi nel settore commerciale, si aggiudica ora oltre 20 miliardi di dollari tentando un rilancio in borsa e una svolta nel comparto difesa.

Trump scommette su Boeing

Le società aerospaziali Boeing e Lockheed Martin, come spiega Reuters, si sono contese un contratto per lo sviluppo e la produzione di un nuovo sistema di difesa, del valore di oltre 20 miliardi di dollari, con un meccanismo "winner takes it all". Il contratto, che include una componente di ingegneria avanzata e produzione a lungo termine, prevede che l'azienda vincitrice riceva, nel corso dei prossimi anni, centinaia di miliardi di dollari in ordini continuativi per lo sviluppo e la produzione di sistemi di difesa. Con il maxi contratto per la costruzione dell'F-47, "l'aereo più avanzato, più capace e più letale mai costruito", sembra proprio che l'amministrazione Trump voglia risollevare le sorti di una delle più grandi società aerospaziali americane. Che la Boeing avesse disperatamente bisogno di questa scommessa per risollevarsi non vi era dubbio. Andando leggermente a ritroso, nel 2018 e 2019, due incidenti mortali del 737 Max hanno causato la messa a terra globale del velivolo e una perdita di fiducia da parte del pubblico, con un'inchiesta che ha rivelato gravi errori aziendali, inclusi fattori legati al suicidio di un ex manager. Nel 2024, le azioni Boeing sono calate del 32%, perdendo oltre 6 miliardi di dollari. D’altro canto, la scommessa del Pentagono di puntare su Boeing pone fine anche allo status di Lockheed come unico appaltatore nella produzione di caccia stealth in Occidente. Insomma, la scelta storica segna un importante cambiamento nella leadership dell’aviazione militare.

Le ricadute in Borsa

La vittoria di Boeing nel programma Ngad segna dunque un possibile rilancio, e la scommessa del governo Trump potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro dell'azienda. Il titolo di Boeing è innanzitutto salito di circa il 3% dopo l'annuncio del presidente Trump, mentre le azioni di Lockheed Martin sono crollate in negativo di quasi il 6%. “Riconosciamo l’importanza di progettare, costruire e fornire una capacità di caccia di sesta generazione per l’Aeronautica Militare degli Stati Uniti – ha dichiarato Steve Parker, presidente ad interim e amministratore delegato di Boeing Defense, Space & Security – In preparazione di questa missione, abbiamo fatto l’investimento più significativo nella storia della nostra attività di difesa e siamo pronti a fornire il velivolo Ngad più avanzato e innovativo necessario per supportare la missione”.

Caratteristiche del jet F-47

Il programma Next Generation Air Dominance mira a sviluppare un caccia di sesta generazione, l’F-47, che sostituirà l’F-22 Raptor e integrerà tecnologie avanzate come uno stealth migliorato, intelligenza artificiale per l’avionica, armi laser e la capacità di comandare droni. Questo velivolo, progettato per operare insieme alla flotta di droni Collaborative Combat Aircraft (Cca), sarà in grado di affrontare minacce emergenti come Cina e Russia. Sebbene il design rimanga segreto, si prevede che l’F-47 avrà capacità ipersoniche, sensori avanzati e motori di ultima generazione. Il programma, che include anche il B-21 Raider, punta a creare un'armata del cielo integrata con velivoli avanzati e droni per potenziare la difesa e ottimizzare le operazioni di combattimento. Entro il 2029, il programma Ngad riceverà oltre 28 miliardi di dollari di investimenti.

Costi del super caccia

Il costo unitario del caccia Ngad, stando alle previsioni, sarà molto più elevato rispetto all'F-35 (stimato intorno agli 80 milioni di dollari). Si stima che il prezzo di ogni velivolo Ngad potrebbe tra i 200 e i 300 milioni di dollari, dunque il triplo di un F-35, con una possibile produzione iniziale di circa 200 unità.