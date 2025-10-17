Il Sud Italia guida il primato digitale delle piccole imprese

Roma, 17 ottobre 2025 – Per il secondo anno consecutivo le piccole imprese del Sud Italia si confermano le più attive nell’e-commerce: è quanto emerge dal nuovo Report di eBay sulla “Densità digitale” delle piccole imprese italiane attive sul marketplace.

I dati del report

Il report basato sulle transazioni effettuate nel 2023 dalle piccole aziende presenti su eBay, rivela che Campania, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia sono le sei regioni in cima alla classifica per Densità Digitale. Il notevole dinamismo mostrato da queste regioni, pur essendo tra le più svantaggiate d’Italia dal punto di vista sociale ed economico, conferma il ruolo dell’e-commerce come strumento di supporto concreto e inclusivo per il business, capace di superare i limiti di dimensione dell’impresa e le specifiche condizioni del territorio. La Campania, in particolare, non solo conquista il primo posto in Italia ma si avvicina ai primati europei, nonostante un recente studio riguardante le regioni NUTS2 in Europa la collochi agli ultimi posti per “prontezza digitale”. Questo dato evidenzia come l’e-commerce non sia prerogativa esclusiva dei grandi centri urbani, ma possa essere uno strumento concreto di inclusione economica, capace di far emergere piccole realtà imprenditoriali anche nei territori più periferici.

Wellington: “L’imprenditorialità può nascere ovunque”

“In eBay crediamo che l’imprenditorialità possa nascere ovunque: il nostro ruolo è fare in modo che possa arrivare ovunque. Investendo in tecnologia, politiche e partnership che abbattono le barriere, aiutiamo le piccole imprese di tutto il mondo a crescere e a dimostrare che le opportunità non devono avere confini. I risultati dell’edizione di quest’anno dell’Italian Small Business Report lo dimostrano chiaramente: anche nelle aree che affrontano sfide economiche e digitali, le piccole imprese prosperano quando hanno accesso a un mercato realmente aperto e globale”, commenta Samantha Wellington, senior vice president, Chief legal officer, general counsel and secretary di eBay.

E-commerce come motore per l’export e la competitività

L’e-commerce si conferma anche una forte leva per l’export: il 95% delle piccole imprese italiane attive su eBay esporta i propri prodotti, un dato nettamente superiore rispetto a quello relativo alla totalità delle imprese italiane, pari a 4.2%. Grazie alla piattaforma, queste aziende raggiungono in media 15 mercati internazionali, e oltre la metà (51%) vende in almeno 10 Paesi esteri. Più di un quarto esporta in quattro o più continenti, dimostrando che eBay consente anche alle microimprese di competere su scala globale, abbattendo le distanze e i limiti di risorse o infrastrutture. Una survey condotta da GlobeScan su 1.158 piccole imprese italiane attive su eBay fornisce ulteriori approfondimenti sulla percezione e l’impatto della piattaforma, che si rivela un catalizzatore di crescita: "l’80% dei venditori italiani su eBay trova il marketplace essenziale, importante o utile per la propria attività e tre su dieci (29%) affermano che eBay li ha aiutati ad avviarla. Quasi la metà (46%) ha visto, inoltre, aumentare i propri ricavi negli ultimi tre anni e la stessa percentuale prevede un’ulteriore crescita del proprio business su eBay nei prossimi 12 mesi. Tra le caratteristiche distintive e più apprezzate dalla piattaforma, spicca la sua capacità di creare connessioni e far prosperare le community di appassionati: un terzo (32%) dei venditori ha guadagnato dalle proprie passioni/hobby attraverso eBay e sei su dieci (62%) hanno trasformato la propria passione in un'attività”.