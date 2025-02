Subito.it in crescita nel 2024: quali sono i prodotti più cercati (e acquistati)

Roma, 18 febbraio 2025 – Subito.it ha reso nota l'indagine che dimostra come il mercato della second hand sia sempre più in crescita e sia ormai divenuta una modalità di consumo sempre più diffusa tra la maggior parte degli italiani. L'applicazione, che consiste nella principale piattaforma italiana riguardante il commercio di prodotti usati con i suoi 26 milioni di utenti mensili, ha registrato una netta crescita in tutti i principali indicatori: nel 2024, ad esempio, sono state effettuate nel portale ben 2,8 miliardi di ricerche (crescita del 4,3% rispetto al 2023) per oltre 1,7 miliardi di visite totali (+5,5% sul 2023), mentre il numero di download totali è salito fino a oltre 7 milioni in 12 mesi. L'anno passato oltre 2,6 milioni di utenti attivi al giorno hanno consultato mediamente Subito.it (+5,7% sul 2023), portando alla pubblicazione di circa 52 milioni di annunci divisi in una frequenza media di circa 141.500 ogni giorno. Questi dati rendono al meglio l'idea di come Subito.it sia ormai diventato un luogo di riferimento dove trovare tutto ciò che si cerca.

Le categorie preferite

Nella graduatoria delle prime 10 categorie più visitate nel portale di Subito.it sono ben 4 le posizioni occupate dai 'Motori'. Troviamo infatti davanti a tutti la categoria 'Auto', in crescita del 5,6% rispetto al precedente 2023, seguita al secondo posto da 'Moto & Scooter' (+5,4%), mentre si classificano rispettivamente settimo e decimo il gruppo di ricerca 'Accessori Auto' e quello relativo alle 'Biciclette'. La terza categoria per numero di ricerche annuali è invece 'Arredamento e Casalinghi', la prima nell'ordine appartenente al sottogruppo 'Market' del quale appartiene anche 'Giardinaggio e Fai da Te' (Ottava e con una posizione guadagnato rispetto al 2023). Riempiono, infine, la top 10 delle categorie più cercate 'Appartamenti' al quarto, 'Animali' al sesto e 'Veicoli Commerciali' al nono posto. Allargando l'analisi alle prime 15 posizioni troviamo invece 'Abbigliamento e Accessori' all'undicesimo posto (+7,3%) seguita da 'Collezionismo', che ha registrato la crescita di interesse maggiore con un +19%. Ottimi numeri anche per il filtro 'Elettrodomestici', in 14esima posizione ma in crescita dell'11%, e per quello 'Sports', sul quale Subito.it ha investito particolarmente nel corso del 2024.

Fiducia in crescita per il commercio online

Nell'anno 2024 le transazioni online sono cresciute addirittura del +54,5%, a dimostrazione della sempre maggiore fiducia dei consumatori nell'effettuare pagamenti e spedizioni direttamente all'interno della piattaforma. Analizzando a fondo la classifica delle categorie con il maggior numero di transazioni si nota come negli ultimi anni si sia passati da un podio interamente basato sull'elettronica a uno più generalista e che rispecchia maggiormente le tendenze del mercato della second hand. Nel gradino più alto troviamo il 'Collezionismo', che ha registrato una più che notevole crescita del 77% rispetto al precedente anno, mentre rimane stabile al secondo posto la categoria 'Abbigliamento e Accessori', a conferma di quanto il fashion si confermi un settore particolarmente forte per il commercio di seconda mano. Seguono 'Informatica' e 'Console & Videogiochi', rispettivamente al terzo e quarto posto, e 'Accessori Moto', che con il suo quinto posto rende visibile l'impegno della piattaforma a ribadire il proprio focus totale sul mondo dei motori. Tra le categorie della top 10, si evidenzia una crescita esponenziale anche per quanto riguarda 'Giardino & Fai-da-te' (+116%), 'Bici' (+78%) ed 'Elettrodomestici (+77%).

"Second hand alleato nelle scelte importanti"

"Un anno, il 2024, che conferma la second hand come alleato nelle scelte importanti – dichiara un soddisfatto Giuseppe Pasceri, Ceo di Subito.it –, come quelle legate alla mobilità e all'abitare, ribadendo il ruolo centrale dell'online non solo come vetrina e punto di partenza nella ricerca, ma anche e sempre più come esperienza di acquisto diretta. Tutto questo è possibile grazie a dinamiche e-commerce che facilitano ancora di più la scelta di acquistare usato, a distanza e in sicurezza. Le performance ottenute nel 2024 e in generale negli ultimi tre anni ci spronano a voler fare sempre meglio continuando a crescere e a rinforzare il nostro business".

L'obiettivo di migliorarsi ulteriormente, nonostante i grandi risultati ottenuti, non manca: "Nel 2025 – conclude Pasceri – vogliamo continuare a concentrarci sul nostro prodotto e sul suo sviluppo, per migliorare l'esperienza utente rendendola sempre più fluida, efficace, sicura e in linea con le esigenze della nostra community".