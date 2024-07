Vodafone chiude il primo trimestre fiscale, che per il gruppo con base nel Regno Unito va da inizio aprile al 30 giugno, con ricavi oltre i 9 miliardi (+2,8%) e ricavi da servizi su del 5,4%, a 7,46 miliardi, con una continua crescita in Turchia e in Africa (nella foto la ceo Margherita Della Valle).