Università, 64.825 studenti iscritti al semestre aperto: oltre 54mila hanno scelto Medicina

Roma, 28 luglio 2025 – Sono 64.825 gli iscritti che hanno completato la fase di iscrizione presso gli atenei per il semestre aperto, di questi in 54.313 hanno scelto Medicina e chirurgia. Dal 2025-2026 prenderà il via la riforma voluta dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che prevede il superamento dei test d’ingresso e l’istituzione di un semestre aperto con accesso libero e con la contemporanea iscrizione a un altro corso di studio affine. Gli studenti iscritti al corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria sono 4.473, mentre sono 6.039 i ragazzi che hanno optato per il corso di Medicina veterinaria.

Il semestre aperto

Tre gli insegnamenti del semestre aperto che inizierà l’1 settembre: Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia. Ciascuna materia permetterà di avere 6 crediti formativi (CFU) per un totale di 18. Al termine del semestre aperto, ciascuno studente dovrà affrontare gli esami di profitto sui tre insegnamenti. Le prove saranno uguali a livello nazionale e si svolgeranno in contemporanea, nello stesso giorno. Gli studenti avranno a disposizione due appelli: il primo si svolgerà il 20 novembre 2025; il secondo il 10 dicembre 2025. Ogni esame consiste nella somministrazione di 31 domande per ognuna delle 3 materie del semestre aperto: 15 a risposta multipla con 5 opzioni di risposta – di cui solo una corretta – e 16 a completamento. Per ogni prova si avranno a disposizione 45 minuti.

La graduatoria nazionale

I punteggi conseguiti nei singoli esami saranno validi per la formazione della graduatoria nazionale. Il voto sarà espresso in trentesimi con la possibilità anche della lode. Il punteggio minimo per poter accedere alla graduatoria nazionale non dovrà essere inferiore a 18/30 in ogni singola prova. In sostanza gli studenti dovranno essere promossi in ogni esame. Gli studenti non ammessi al secondo semestre, che hanno ottenuto in ciascun esame un voto non inferiore a 18/30, possono proseguire nel corso affine scelto con il riconoscimento di tutti i CFU conseguiti.

Perché è stato istituito il semestre aperto

Il semestre aperto è stato introdotto a partire dall’anno accademico 2025/2026 per Medicina, Odontoiatria e Medicina Veterinaria, e prevede un periodo di formazione iniziale di circa 3 mesi, a cui si è potuto accedere senza test di ingresso, e che non prevede frequenza obbligatoria. Il secondo semestre sarà invece a numero chiuso e influenzato dalla graduatoria. L’iscrizione è partita il 23 giugno e si è chiusa il 25 luglio, e consisteva nel pagamento di una tassa di 250 euro e nella compilazione del modulo di iscrizione. Il semestre aperto può essere ripetuto fino a 3 volte, anche non consecutive. I crediti formativi universitari saranno comunque validi anche per altri corsi di laurea. Lo scopo della riforma Bernini che ha visto, fra l’altro, l’avvio del semestre aperto, è quello di rendere il percorso più equo, meritocratico e accessibile, fornendo un maggior numero di professionisti nel settore sanitario.

Bernini: “Si passa dalla selezione alla formazione”

"Studiare Medicina non è solo una scelta di carriera. È una scelta di responsabilità, di empatia, di coraggio. È una dichiarazione d’amore verso la vita, in tutte le sue fragilità”. Lo ha scritto il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini rivolgendosi agli studenti. “Quest’anno, però, voi non cominciate solo un percorso personale. Siete parte di un cambiamento importante, legato alla abolizione del test d’ingresso. Non è un dettaglio tecnico. È un cambio di paradigma. Si passa dalla selezione alla formazione. Da un quiz a crocette al coraggio di investire davvero sul talento. L’università torna ad essere quello che deve essere: una palestra di crescita, non un muro da scavalcare. Un luogo che vi accoglie, vi ascolta, vi prepara. Che possiate usare la mente per imparare, il cuore per curare” conclude il ministro.