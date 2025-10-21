Immigrazione, il 9% del pil generato dai lavoratori stranieri

Roma, 21 ottobre 2025 – Gli stranieri residenti in Italia e i nati all'estero valgono il 9% del Pil. È quanto attestata il Rapporto annuale 2025 sull’economia dell’Immigrazione, curato dalla Fondazione Leone Moressa e presentato il 20 ottobre al Cnel e alla Camera dei deputati, secondo cui i settori maggiormente interessati sono quello dell'agricoltura e dell'edilizia.

La crisi demografica e i nuovi italiani

Il dato legato al Pil (Prodotto interno lordo) viaggia di pari passo con quello del numero di stranieri residenti in Italia che nel 2024 è pari a 5,3 milioni (8,9% della popolazione totale), ma si arriva a 6,7 milioni (11,3%) considerando i nati all’estero. Sono proprio gli stranieri, inoltre, a dare un forte contributo positivo alla demografia italiana con un tasso di natalità più alto (9,9 nati ogni mille abitanti tra gli stranieri, 6,1 tra gli italiani) e un tasso di mortalità più basso (2,1 / 12,3 per mille). Tra gli stranieri, solo il 6% ha più di 64 anni, mentre tra gli italiani questa componente arriva al 26%.

Lavoro e manodopera

Spostandoci sul tema del lavoro, gli stranieri occupati rappresentano il 10,5% e cioè 2,51, ma anche in questo caso i numeri crescono al 15,2%, pari a 3,65 milioni, se si considera il paese di nascita. Proprio da qui si attesta il contributo dato dai lavoratori stranieri al Pil, pari al 9% e cioè 177 miliardi di valore aggiunto, con picchi del 18% nel campo dell'agricoltura e del 16,4% nel settore edile, dovuto anche al calo demografico italiano, che comporta una maggiore richiesta di manodopera dall'estero. Secondo le previsioni Unioncamere – Excelsior, nel quinquennio 2024-2028 le imprese italiane avranno bisogno di 3 milioni di nuovi occupati (esclusa la pubblica amministrazione), di cui 640mila immigrati (21,3%). Il fabbisogno di manodopera in Italia dipenderà per l’80% dal ricambio legato ai pensionamenti e solo per il 20% alla crescita economica. Nelle regioni del Centro-Nord la percentuale di immigrati sul fabbisogno totale supera il 25%, con punte del 31% in Toscana e Trentino Alto Adige.

Imprenditori immigrati in aumento

Cresce anche l’imprenditoria straniera. Nel 2024 si contano 787mila imprenditori immigrati, pari al 10,6% del totale. Negli ultimi dieci anni la componente straniera è aumentata del 24,4%, mentre quella italiana è diminuita del 5,7%. La presenza è più rilevante nel Centro-Nord e nei settori di costruzioni, commercio e ristorazione. Oltre al contributo diretto all’economia italiana, i migranti continuano a sostenere le famiglie nei Paesi d’origine. Nel 2024 hanno inviato 8,3 miliardi di euro a sostegno delle proprie famiglie, pari a circa 130 euro pro capite al mese.

Contributo fiscale e basso impatto sulla spesa pubblica

I contribuenti immigrati in Italia sono 4,9 milioni (11,5% del totale) e nel 2024 hanno dichiarato 80,4 miliardi di redditi, versando 11,6 miliardi di Irpef. Nonostante un differenziale di reddito medio di circa 9mila euro annui rispetto agli italiani, dovuto soprattutto al tipo di occupazione, il saldo fiscale complessivo è positivo. Gli immigrati, in gran parte in età lavorativa, pesano solo per il 3% sulla spesa pubblica, generando un saldo attivo di +1,2 miliardi di euro tra entrate fiscali e spese per welfare. L’impatto sulla sanità e sulle pensioni resta quindi limitato, a fronte di un importante contributo alla tenuta del mercato del lavoro e dei conti pubblici.