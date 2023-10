Stop alle confezioni usa e getta. L’Italia perde il primo round in Europa

Vince il riuso, perde il riciclo. Il governo italiano ha provato fino alla fine a bloccarlo, ma il nuovo regolamento sugli imballaggi prosegue il suo iter, sostanzialmente come se l’era immaginato Bruxelles un anno fa. La commissione Ambiente del Parlamento Europeo ha approvato infatti con 56 sì, 23 contrari e 5 astenuti la relazione che rappresenta la sua posizione sul nuovo regolamento proposto dalla Commissione Ue a novembre 2022 e che andrà a sostituire la direttiva del 1994. Ora sul provvedimento dovrà esprimersi il Parlamento Ue in plenaria, probabilmente a novembre. Poi partirà il trilogo con Commissione Ue e Consiglio Ue. Qui, la presidenza spagnola punta a raggiungere un accordo tra i ministri entro dicembre.

Sono stati 2741 gli emendamenti depositati da maggio scorso, soprattutto da europarlamentari italiani, ma alla fine solo trentacinque sono andati al voto. C’era molta attesa, in particolare, per i testi sul divieto di alcuni imballaggi monouso e sul riutilizzo dei contenitori con obiettivi minimi per le aziende. Tanto che, riguardo a quest’ultimo, in aula c’è stato un applauso dopo l’approvazione dell’emendamento di compromesso della relatrice Frederique Ries. È passato così il divieto della plastica per le confezioni di frutta o verdura più piccole di un chilo (ad esempio l’insalata), lo stop alle stoviglie monouso nei circuiti di ristorazione o fast-food e l’obbligo di avere almeno la metà degli imballaggi riutilizzabili entro il 2030. Non sono passati per una manciata di voti, invece, gli emendamenti firmati da Ppe (che si è spaccato al suo interno) ed Ecr, che avrebbero cancellato sia i target di riuso a suon di deroghe, sia i divieti per gli imballaggi monouso.

Sull’esito della votazione hanno pesato non solo le appartenenze politiche, ma anche le logiche nazionali. Per capire il clima che si è respirato in commissione Ambiente, basti pensare che dei sei co-relatori del testo, ben tre erano italiani: Pietro Fiocchi (FdI, quindi in Ecr), Massimiliano Salini (Fi, quindi Ppe) e Silvia Sardone (Lega, quindi del gruppo di estrema destra Identità e democrazia). Come ha fatto notare lo stesso presidente della commissione, Pascal Canfin: "Tutti i negoziatori italiani sono membri di partiti di governo".

Per gli europarlamentari italiani non è tanto rilevante l’efficacia ambientale del provvedimento, quanto la difesa a spada tratta delle imprese italiane del settore: solo i produttori italiani di stoviglie ed imballaggi monouso per l’industria agroalimentare comprendono quattromila imprese con oltre 50mila addetti. Per la Lega, infatti, "questa nuova normativa butta via anni e anni di investimenti nel settore del riciclo che hanno posto il nostro Paese all’avanguardia". Dello stesso avviso Pietro Fiocchi (FdI) e Massimiliano Salini (Fi), i quali confidano nella presentazione di altri emendamenti correttivi in occasione del voto in aula.

"Continueremo la nostra battaglia in tutte le sedi comunitarie", ha annunciato dal canto suo il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Il voto in commissione "conferma le nostre preoccupazioni: si continua ad andare verso un sistema che non valorizza il modello vincente italiano, ma che lo mette a rischio", sostiene il ministro. Numerose le reazioni dalle associazioni di categoria, specie del settore agricolo, che vede penalizzato il comparto dell’ortofrutta a causa del divieto di utilizzo di confezioni monouso, mentre Federvini sottolinea l’importante traguardo, perché il vino è l’unica bevanda alcolica fuori dai vincoli previsti dal nuovo regolamento, che prevede la ridefinizione dei target di riuso per i vari materiali di imballaggio, tra cui il vetro.