Stipendi non pagati, tavolo al ministero

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato per martedì 5 settembre alle 15 un tavolo sulla crisi del gruppo La Perla. Lo ha fatto sapere il ministero stesso, dopo che da Bologna sindacati, Regione e Comune avevano denunciato il comportamento della proprietà – il fondo olandese Tennor, con sede a Londra e controllato dal finanziere tedesco Lars Windhorst – che non paga lo stipendio a 350 lavoratori. Il Mimit "segue con attenzione l’evolversi della situazione che sta interessando il gruppo La Perla e suoi lavoratori" ha fatto sapere ieri convocando al tavolo i rappresentanti dell’azienda, delle parti sociali e i sindacati. "La proprietà non sta rispettando gli impegni presi", avevano denunciato poche ore prima il governatore Stefano Bonaccini e l’assessore regionale al Lavoro, Vicenzo Colla. Il mancato pagamento degli stipendi "è una palese violazione degli impegni assunti dalla proprietà con le Istituzioni, Regione in primo luogo, e con i sindacati".