Stipendi, in Manovra arriva la flat tax sui rinnovi contrattuali. Cos’è e quanto vale in busta paga

Roma, 12 ottobre 2025 – Il governo intende spingere a fondo per favorire il tempestivo rinnovo dei contratti collettivi di lavoro e, per questa via, un aumento delle retribuzioni dei lavoratori. A questo scopo il Ministero del Lavoro, combinando le proposte della Ministra Marina Calderone e del sottosegretario Claudio Durigon, ha messo a punto in vista della manovra per il 2026 una norma multiuso che prevede un insieme di regole e incentivi finalizzati a raggiungere l’obiettivo indicato, a cominciare dalla detassazione al 10 per cento dei rinnovi contrattuali. “La disposizione in esame interviene in materia di rinnovi contrattuali – si legge nella relazione illustrativa - con il duplice obiettivo di assicurare ai lavoratori, in ossequio a quanto stabilito dall’articolo 36 della Costituzione, trattamenti retributivi adeguati, nonché di incentivare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali nell’interesse dei lavoratori stessi. La previsione si inserisce all’interno di un più ampio quadro d’intervento del Governo e in coerenza con quanto previsto dalla legge delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione, legge 26 settembre 2025, n. 144”. Vediamo in dettaglio il pacchetto.

Manovra 2026, arriva la flat tax al 10% sui rinnovi contrattuali

La detassazione dei rinnovi contrattuali

Si prevede innanzitutto un’aliquota Irpef ridotta e pari al 10%, da applicare agli incrementi retributivi corrisposti in attuazione di rinnovi contrattuali, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2028. Tale aliquota ridotta deve essere applicata a tutte le decorrenze previste per l’intero periodo di vigenza del contratto rinnovato. La platea potenziale di beneficiari – si legge nella relazione tecnica - nell’arco del triennio 2026-2028 è di circa 14–15 milioni di lavoratori.

Nell’ipotesi che tutti i dipendenti privati interessati ottengano un rinnovo contrattuale nel periodo 2026-2028, con un incremento medio di circa 800 euro annui lordi ciascuno (valore corrispondente a circa 3,5% della retribuzione media), il monte retributivo aggiuntivo generato dai rinnovi contrattuali risulta dell’ordine di 12 miliardi annui a regime.

Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro (ImagoE)

Questo importo rappresenta la base imponibile soggetta all’aliquota Irpef agevolata del 10% prevista dalla norma. Va evidenziato che non tutti gli aumenti contrattuali avverranno contemporaneamente: verosimilmente una parte dei contratti sarà rinnovata nel 2026, altri nel 2027 e i restanti nel 2028, con un effetto di trascinamento.

Ciò significa che l’impatto finanziario della misura crescerà gradualmente nel triennio, per poi stabilizzarsi a regime (fine 2028). Ai fini di una stima semplificata, tuttavia, consideriamo l’importo annuo a regime di circa 12 miliardi di euro di aumenti contrattuali come grandezza di riferimento per il calcolo del gettito.

A tassazione ordinaria il gettito sui 12 miliardi di aumenti sarebbe stato circa 3 miliardi annui (25% di 12 miliardi). La differenza fra tassazione ordinaria e tassazione agevolata rappresenta il minor gettito per l’Erario, ossia l’onere della misura. Su base annua a regime, tale minor gettito Irpef risulta circa 1,8 miliardi (cioè uno sconto fiscale di 15 punti percentuali su 12 miliardi di base imponibile). E, dunque, il vantaggio a regime per i lavoratori sarà di circa 1,8 miliardi l’anno che corrisponde all’aumento dei salari ottenibile.

Adeguamenti automatici senza rinnovo

In caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro ventiquattro mesi dalla naturale scadenza, si prevede un adeguamento delle retribuzioni alla variazione dell’IPCA (l’indice usato nei contratti per misurare l’aumento dei prezzi) entro il tetto massimo del 5% annuo, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il meccanismo di adeguamento Ipca, a sua volta – pur non avendo un impatto diretto di costo per lo Stato – garantirà – sempre secondo la relazione tecnica - una crescita del monte salari anche in assenza di rinnovo, generando de facto ulteriore base imponibile fiscale e contributiva.

Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro

In caso di ritardi nei rinnovi, dal 2026 i datori di lavoro dovranno corrispondere aumenti fino al 5% annuo ai propri dipendenti, sui quali saranno dovute le normali imposte e contributi (in assenza dell’aliquota agevolata, poiché l’agevolazione spetta solo agli aumenti da rinnovo contrattuale formalmente sottoscritto). Ciò significa che, anche nello scenario di mancato rinnovo, vi sarebbe comunque un aumento delle entrate tributarie rispetto a una situazione di congelamento totale dei salari: i lavoratori percepirebbero un adeguamento parziale che verrebbe tassato con le aliquote ordinarie Irpef e contribuirebbe ai contributi sociali.

Questa previsione incentiva le parti sociali a non procrastinare eccessivamente i rinnovi (per poter accedere all’aliquota agevolata del 10% anziché subire gli adeguamenti forzati tassati ordinariamente) e, al contempo, assicura allo Stato un flusso di gettito addizionale anche nei periodi di vacanza contrattuale.

Aumenti contrattuali fin dall’inizio

Si stabilisce anche che, per i contratti collettivi nazionali di lavoro il cui rinnovo è sottoscritto a decorrere dal 1° gennaio 2026, gli effetti economici decorrono dalla data di scadenza del contratto rinnovato e, comunque, non anteriormente al 1° gennaio 2026.