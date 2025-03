Gli stipendi nelle Forze Armate, quanto guadagnano soldati, tenenti e generali

Roma, 18 marzo 2025 - L'Italia è attualmente impegnata in quaranta missioni e operazioni internazionali, di cui due nazionali. In un contesto globale che, per ormai ovvie ragioni, appare sempre più instabile, il ruolo delle Forze armate diventa strategico; e con esso cresce l’attenzione verso le retribuzioni del personale militare. Un'analisi condotta dall’Usmia, l’Unione sindacale militare interforze associata, per Il Sole 24 Ore fornisce un quadro chiaro degli stipendi percepiti dai militari italiani tra Esercito, Marina e Aeronautica. Scopriamo insieme gli stipendi dei militari italiani, a seconda del grado di appartenenza.

Quanto guadagnano le Forze armate

Gli stipendi nelle Forze armate variano innanzitutto in base al grado e al corpo di appartenenza - oltre alla posizione gerarchica, anche il tipo di incarico e le missioni assegnate possono influenzare la retribuzione. Ad esempio, generali e ammiragli di Marina e Aeronautica percepiscono circa 5.723 euro al mese, ma la cifra può aumentare per ruoli specifici, come i piloti di elicotteri o aviogetti militari. Diamo dunque uno sguardo alla tabella resa pubblica.

Grado Stipendio netto Soldato (retribuzione base) 1.400 euro Caporale 1.586 euro Sergente 1.750 euro Sottotenente 1.782,37 euro Tenente 1.998,54 euro Capitano 2.128,45 euro Maggiore 2.838,02 euro Tenente Colonnello 2.970 euro Colonnello 3.976 euro Generale di Brigata 5.723 euro Generale di Divisione 5.723 euro Generale di Corpo d’Armata 5.723 euro

Le differenze salariali per grado

Posto che gli importi rappresentano una base retributiva indicativa e che possono variare in base a indennità, straordinari e incarichi operativi, vediamo le differenze tra gli stipendi del personale non dirigente e quelli della dirigenza. Per il personale non dirigente si parte da stipendi di 1.400 euro netti al mese per un graduato. Salendo di ruolo, un sottotenente guadagna 1.782,37 euro netti, mentre un tenente arriva a 1.998,54 euro. Un capitano arriva a percepire uno stipendio di 2.128,45 euro netti. Per i ruoli dirigenziali, invece, le retribuzioni sono chiaramente più alte. Un generale dell’Esercito, un ammiraglio della Marina o un generale di Squadra Aerea dell’Aeronautica militare percepiscono 5.723 euro netti al mese (il livello salariale più alto tra i ranghi militari). Scendendo di grado, un colonnello ha uno stipendio di 3.976 euro netti, un tenente colonnello arriva a 2.970 euro, mentre un maggiore percepisce 2.838 euro netti al mese.