Stipendi più alti al Nord: a Milano si guadagna quasi il doppio che a Palermo

Roma, 28 ottobre 2023 - Al Nord si guadagna di più, il che non è una novità. Il dato preoccupante, piuttosto, è che in alcune zone d’Italia si guadagna estremamente poco. I dati dell’Osservatorio sui lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi operai agricoli e domestici) dell’Inps raccolti e analizzati dalla Cgia Mestre fanno riflettere in un Paese dove gran parte della popolazione è d’accordo sull’introduzione del salario minimo. Secondo la Cgia, tuttavia, quest’ultimo non rappresenterebbe una soluzione migliore rispetto alla contrattazione decentrata e al rinnovo dei contratti collettivi.

I dati sulle retribuzioni in Italia

Nel 2021, la retribuzione media lorda annua dei lavoratori dipendenti italiani occupati nel settore privato nella Città Metropolitana di Milano era di 31.202 euro, a Palermo, invece, di 16.349 euro. Non è una novità, dicevamo, considerando che Milano è la capitale economica del Paese. Tuttavia, la differenza salariale a livello territoriale riscontrata un po’ spaventa. Due anni fa un lavoratore dipendente medio percepiva il 90 per cento in più di un collega occupato nel capoluogo regionale siciliano. E se ci spostiamo in Calabria, precisamente a Vibo Valentia (ultima per retribuzione media annua lorda) la percentuale raggiunge il 164%. Ma perché questi squilibri?

Perché c’è la diseguaglianza salariale

Come osserva il centro studi Cgia di Mestre, si confermano ancora queste disuguaglianze salariali perché nel settore privato le multinazionali, le utilities, le imprese medio-grandi, le società finanziarie, assicurative o bancarie risiedono prevalentemente al Nord. E queste tipologie di imprese sono quelle che forniscono stipendi più elevati. Non a caso, in queste aziende troviamo personale con elevate qualifiche professionali, alti livelli di istruzione e, di conseguenza, una busta paga importante. Se questo è abbastanza comprensibile, resta comunque l’interrogativo sulle zone più povere in termini salariali. Secondo la Cgia, uno dei problemi più diffusi al sud Italia è il lavoro irregolare che, da sempre, abbassa i salari contrattualizzati dei settori, dall’agricoltura, al commercio fino ai servizi alla persona. Ad ogni modo, spiega l’associazione, è grazie al ricorso alla contrattazione centralizzata che l’Italia ha differenze salariali già contenute rispetto ad altri paesi europei.

Contrattazione decentrata e taglio dell’Irpef

Per la Cgia lo strumento da introdurre per intervenire sulle disuguaglianza salariali è la contrattazione decentrata. Tale istituto, diffuso in Germania, non consentirebbe ai salari reali di rimanere agganciati all’andamento dell’inflazione, al costo delle abitazioni e ai livelli di produttività locale, facendoci scontare anche dei gap retributivi medi con gli altri paesi molto importanti. L’associazione, citando il Cnel, sostiene che “il problema dei lavoratori poveri non è da ricondursi tanto ai minimi tabellari troppo bassi, ma al fatto che “durante l’anno queste persone lavorano un numero di giornate molto contenuto. Pertanto, più che a istituire un minimo salariale per legge andrebbe contrastato l’abuso di alcuni contratti a tempo ridotto”. In questo senso, per innalzare gli stipendi dei lavoratori dipendenti, soprattutto di chi ha minori qualifiche professionali, secondo la Cgia bisognerebbe insistere da un lato con la diffusione della contrattazione decentrata e dell’altro con ulteriore taglio dell’Irpef, dall’altro una maggior diffusione della contrattazione decentrata.

La contrattazione di secondo livello

Al Ministero del Lavoro entro entro il 15 giugno dello scorso anno si contavano 10.568 contratti attivi di secondo livello, di cui il 72% al nord (3.218 in Lombardia, 1.362 in Emilia Romagna e 1.081 in Veneto), il 18% al centro e il 10% al sud. A livello nazionale sono coinvolti 3,3 milioni di dipendenti, ossia circa il 20% del totale nazionale. Considerando che l’Italia è tra i paesi europei con la maggior percentuale di lavoratori coperti dalla contrattazione collettiva nazionale, ossia il 95%, bisognerebbe puntare sulla contrattazione di secondo livello. Secondo la Cgia, la contrattazione di secondo livello, anche ricorrendo ad accordi diretti tra gli imprenditori e dipendenti, premierebbe la decontribuzione e il raggiungimento di obbiettivi di produttività. “Così facendo, daremmo una risposta soprattutto alle maestranze del Nord e in particolar modo delle aree più urbanizzate del Paese che, a seguito del boom dell’inflazione, in questi ultimi due anni hanno subito, molto più degli altri, una spaventosa perdita del potere d’acquisto”.

Il rinnovo dei contratti

Altro nodo, per la Cgia, è il tempo che corre tra la scadenza e il rinnovo dei contratti nazionali. Secondo i dati, al 1 settembre scorso il 54% dei lavoratori dipendenti del settore privato aveva il Ccnl scaduto (quasi 7,5 milioni di dipendenti su un totale che sfiora i 14 milioni). Oltre che premiare i dipendenti e diffondere la contrattazione decentrata, dunque, secondo l’associazione per appesantire le buste paga è necessario rispettare le scadenze entro le quali rinnovare i contratti di lavoro.

