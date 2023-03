Stipendi, lo studio choc: ecco quanto resta agli italiani dopo aver pagato le bollette

Caro bollette (ImagoE)

Gli stipendi medi in Italia e in Europa: quanto guadagnano medici, insegnanti e operai

Più di un italiano su quattro rimane con meno del 5% del proprio stipendio dopo aver pagato le bollette. È questo il dato più eclatante che emerge dall’European Consumer Payment Report per il 2022, giunto alla sua decima edizione. Lo studio, realizzato a Intrum, il principale operatore europeo dei servizi del credito, è basato su un’indagine condotta in 24 Paesi Ue a cui hanno partecipato 24mila persone. E il quadro che ne emerge è piuttosto drammatico. In cima alla lista delle preoccupazioni degli italiani c’è l’aumento dei prezzi dell’energia: il 43% degli intervistati dà infatti priorità al pagamento delle bollette, 14 punti in più rispetto alla media europea, mentre il 26% ha dichiarato che, dopo averle pagate, rimane con meno del 5% del proprio stipendio, oltre 11 punti in più rispetto alla media Ue. Ma l’effetto principale della cavalcata dell’energia è stata l’inflazione, che ha toccato l’11,6% a dicembre. L’aumento dei prezzi di beni e servizi ha già colpito in modo negativo le finanze dell’80% del campione sondato da Intrum, mentre il 16% prevede un effetto a breve. Ma dal report emerge anche che il benessere finanziario degli intervistati è peggiorato rispetto a 12 mesi prima nel 57% dei casi,...