Stellantis, debutta Stla Medium: l’elettrica con autonomia di 700 km e si ricarica in 27 minuti

Oltre 700 km di autonomia e non solo: è la novità firmata dal gruppo Stellantis, la multinazionale olandese produttrice di autoveicoli, che è torna sul tema dell'elettrico puro, presentando i dettagli tecnici della nuovissima piattaforma Stla Medium, che condenserà potenza, efficienza e sostenibilità.

Stellantis, 'Stla Medium' per Peugeot, Ds, Lancia e Opel

I segreti: durata e ricarica in 27 minuti

Stla Medium si presenta in due vesti: pacchetto Premium, con 700 km di autonomia, e pacchetto Standard, da 500 km. Con un’energia utile fino a 98 kilowattora, è la migliore piattaforma della categoria per quantità di energia immagazzinata tra le ruote. A seconda dell’applicazione, il consumo potrà essere inferiore a 14 kWh per 100 km. I possessori potranno portare il livello di carica della batteria dal 20% all’80% in soli 27 minuti, con una velocità di ricarica di 2,4 kWh al minuto.

Fino a 2 milioni di veicoli l’anno

Questa nuova piattaforma consente la realizzazione di un'ampia varietà di veicoli con diverse configurazioni di trazione nei segmenti chiave del mercato, C e D, segmenti dei quali oggi i brand della multinazionale offrono 26 modelli di veicoli utilizzando numerose piattaforme. Con la Stla Medium possono essere realizzati fino a 2 milioni di veicoli l'anno in diversi stabilimenti dislocati in tutto il mondo, a partire dall'Europa. '”Quello che vediamo oggi è il prodotto di poco più di due anni di innovazione senza compromessi per offrire una mobilità pulita, sicura e conveniente, e supportata da investimenti per 30 miliardi di euro nell'elettrificazione e nel software fino al 2025”, spiega Carlos Tavares, ceo di Stellantis.

Per tutte le auto

Le auto elettriche che nasceranno su STLA Medium avranno trazione sia anteriore che integrale, con potenza compresa fra i 160 e i 285 kW, e includeranno tutti i tipi di carrozzeria, dalle berline ai SUV, passando per i crossover. Fra le caratteristiche: passo variabile tra 2.700 e 2.900 millimetri, lunghezza complessiva di 4,3-4,9 metri, altezza da terra che può superare 220 mm, per garantire capacità e prestazioni off-road e cerchi con un diametro fino a 750 mm, attributo fondamentale per il design.

Le altre piattaforme

Ma STLA Medium non sarà sola. È infatti la prima delle quattro piattaforme Stellantis presentante all’EV Day 2021 e contribuiranno a raggiungere gli obiettivi di Dare Forward 2030, il piano di elettrificazione del gruppo per vendere solo auto elettriche in Europa dalla fine del decennio (e raggiungere una quota di mercato del 50% in America) e arrivare alla totale decarbonizzazione di tutte le attività entro il 2038.