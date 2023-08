Stellantis, slitta l’accordo con il governo

Sfuma la possibilità di raggiungere entro ferragosto l’accordo per la transizione ecologica e il rilancio di Stellantis, con il raddoppio della produzione in Italia fino a un milione di auto, come auspicato dal ministro delle Imprese, Adolfo Urso. I lavori ripartiranno il 30 agosto, con un incontro tra il governo e l’azienda, e l’obiettivo di instaurare un tavolo di sistema che punti agli stessi obiettivi. Negli ultimi incontri separati al ministero delle Imprese e del made in Italy, con i sindacati, le Regioni e la filiera, Cgil e Uil si sono rifiutate di prendere atto di eventuali accordi siglati solo tra Stellantis e governo e hanno preteso una "trattativa vera" con l’impresa al tavolo. Da Stellantis è arrivata la disponibilità a proseguire, dopo la pausa estiva, un "cammino, anche con le parti sociali e le organizzazioni di categoria".