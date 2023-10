Stellantis si allea coi cinesi. Sfida a Tesla sull’elettrico

Stellantis lancia la sfida a Tesla e porta le auto elettriche low cost cinesi in Europa. Il gruppo guidato dall’ad Carlos Tavares, che annovera 14 brand tra i quali Peugeot, Citroen, Opel, Fiat e Jeep, ha messo sul piatto 1,5 miliardi di euro per acquisire una partecipazione intorno al 21% di Leapmotor, azienda di Hong Kong specializzata in veicoli elettrici con piattaforme altamente tecnologiche e a costi contenuti. L’accordo prevede anche la nascita di Leapmotor International, una joint venture che vede Stellantis al 51% e Leapmotor al 49%, con i diritti esclusivi per l’esportazione, la vendita e anche la produzione delle vetture a marchio Leapmotor fuori dalla Cina.

"Ci vorranno al massimo due anni perché arrivino in Europa – ha spiegato Tavares – Valuteremo se sarà meglio costruirle in loco anziché esportare il prodotto finito dalla Cina, la scelta sarà legata ai costi". Il manager portoghese ha tenuto a precisare che Stellantis "non sarà il cavallo di Troia dei cinesi. Sosterremo le loro vendite per sostenere il nostro business: se aumenteranno le loro vendite e la loro quota, anche la nostra quota aumenterà di valore. Possiamo dire che combattiamo per il nostro interesse". Poi ha aggiunto: "Non vogliamo essere vittime dell’offensiva cinese, vogliamo controllare il nostro destino. E controllando le esportazioni di Leapomotor saremo noi alla guida".

Per Stellantis l’operazione ha una doppia valenza: oltre a quella di contenere l’offensiva cinese in Europa c’è il ritorno nel mercato del Dragone dopo il divorzio da Gac (Guangzhou Automobile Group) e il fallimento della società creata per produrre e distribuire vetture a marchio Jeep. "Per essere un’azienda globale Stellantis non può restare fuori dal mercato cinese – ha continuato Tavares – Come potremmo diventare uno dei primi gruppi al mondo senza essere presenti nel primo mercato mondiale?".

L’ad di Stellantis ha poi criticato l’indagine avviata dalla Commissione Ue per stabilire se i veicoli elettrici cinesi più economici venduti in Europa beneficino o meno di sussidi statali. "Non è il modo migliore per affrontare le questioni globali – ha detto Tavares –. Dobbiamo adottare una mentalità globale. Ci piace la concorrenza a beneficio dei consumatori e a favore di una migliore mobilità".

Le Borse non sembrano apprezzare l’operazione: ieri a Piazza Affari il titolo di Stellantis ha ceduto lo 0,6%, mentre a Hong Kong Leapmotor è crollata del 12,5%.