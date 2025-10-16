Stellantis punta sugli Stati Uniti. Investirà 13 miliardi di dollari

Un secolo fa, sulle linee di Detroit, le prime Jeep venivano assemblate a mano. Oggi Stellantis torna a scommettere con forza sull’America, nel segno della sua storia ma guardando al futuro elettrico e digitale. Il gruppo guidato da Antonio Filosa investirà infatti 13 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni negli Stati Uniti. Il piano prevede un incremento del 50% della capacità produttiva, con cinque nuovi modelli nei segmenti principali e 19 iniziative di prodotto distribuite tra il 2025 e il 2029. Una mossa che porterà alla creazione di oltre 5.000 nuovi posti di lavoro negli stabilimenti di Illinois, Ohio, Michigan e Indiana. Le risorse serviranno anche a lanciare un nuovo motore a quattro cilindri e ad aggiornare le linee di assemblaggio per la nuova generazione di veicoli ibridi ed elettrici.

"Questo investimento, il più grande mai realizzato nella nostra storia americana, stimolerà la crescita, rafforzerà gli impianti e creerà nuovi posti di lavoro negli Stati che consideriamo la nostra casa", ha dichiarato Filosa, aggiungendo che "il successo in America ci rende più forti ovunque". L’obiettivo di Stellantis è duplice: espandere la gamma di modelli destinati al mercato statunitense e rafforzare la redditività del brand in un’area dove la domanda di pick-up, suv e crossover resta elevata.

Mentre Stellantis celebra il suo americam dream, in Italia il clima è ben diverso. I sindacati chiedono pari attenzione per gli stabilimenti nazionali, dove la cassa integrazione resta alta e i volumi in calo. "Negli Usa si investono 13 miliardi di dollari, ma nel nostro Paese non c’è traccia di nuovi progetti", denunciano Michele De Palma e Samuele Lodi (Fiom-Cgil). Dalla Fim-Cisl, il segretario generale Ferdinando Uliano invita il gruppo a "investire in Europa come negli Stati Uniti: se l’Italia è una delle tre gambe del gruppo, deve poter camminare alla stessa velocità".

La Uilm, invece, punta il dito contro Bruxelles: "Il rinvio del piano industriale e gli investimenti americani – osservano Rocco Palombella e Gianluca Ficco – dimostrano che i pasticci della Ue sulla transizione stanno spingendo le case a investire altrove, mettendo a rischio l’industria europea".

Sulla falsariga il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini: "Stellantis non sta in Italia perché costa troppo l’energia e abbiamo troppa burocrazia. Invece, negli Stati Uniti, gli stanno offrendo gli stabilimenti e costi minori, sia fiscali sia energetici. O l’Europa si sveglia o perde dei pezzi di industria".