Stellantis, ora inizia l’era Filosa. Tre italiani fra i nuovi top manager

di Achille PeregoTORINOUna nuova squadra di vertice che rispecchia più l’eredità di Sergio Marchionne – di cui fu l’ultimo dirigente nominato – che del suo predecessore Carlos Tavares. E sebbene i nomi dei dodici manager del neo leadership team – più quattro dirigenti che riporteranno direttamente al Ceo - annunciato da Antonio Filosa, il 52enne napoletano da ieri ufficialmente alla guida di Stellantis, sembrano rispettare gli equilibri delle varie anime del gruppo italo-francese e americano, non c’è dubbio che oltre alla discontinuità rappresentata dalla maggiore valorizzazione dei talenti interni ci sia anche il peso di rilievo dell’Italia con tre nuovi ingressi.

Nella squadra operativa sono entrati infatti Davide Mele che dirigerà l’area Product Planning, Monica Genovese responsabile degli acquisti ed Emanuele Cappellano al timone del Sud America e nuovo numero uno di Stellantis Pro One, unità dei veicoli commerciali. Mele, laureato in ingegneria gestionale al Politecnico di Torino, in Fiat dal 2001, è stato nominato nel 2022 Head of global part & services. Cappellano, laurea in Economia aziendale a Venezia, a novembre 2023 Chief operating officer di Stellantis South America. Infine la quasi 55enne Genovese, anche lei formata al Politecnico torinese, vanta 30 anni di azienda lavorando prima in produzione e poi nel 1999 iniziando il suo percorso negli acquisti. E adesso sarà chiamata a concretizzare il cambio di rotta promesso da Elkann con acquisti di componenti made in Italy per 6 miliardi.

Consapevole della complessità del momento che sta attraversando il settore dell’auto, Filosa ha scelto di mantenere la guida del Nord America nell’era Trump mentre sul piano delle relazioni interne spicca l’addio al gruppo di Beatrice Foucher e di Maxime Picat, che aveva corso per la poltrona di ad, mentre Richard Palmer, figura chiave della stagione Marchionne, rimarrà come consulente strategico.

Nell’annunciare la nuova squadra, alla vigilia del lancio oggi della Grande Panda, che verrà prodotta però non a Torino – dove si spera nella nuova Tipo – ma in Serbia, Filosa ha sottolineato il "grande privilegio di essere alla guida di un’azienda globale con radici profonde nelle regioni" e come il team attinga al meglio che c’è nel gruppo: leader interni che hanno una profonda conoscenza delle persone, dei marchi, dei prodotti e dei clienti. "Grazie al talento di questo team, metteremo a frutto i nostri molteplici punti di forza per fare di Stellantis uno dei protagonisti vincenti nella nuova era".