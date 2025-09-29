Stellantis, Joao Laranjio è nuovo Chief Financial Officer del gruppo

Torino, 29 settembre – è il nuovo Chief Financial Officer e membro del Leadership Team di Stellantis, con effetto immediato. La nomina è stata annunciata oggi dalla multinazionale dopo il passo indietro di Doug Ostermann, che ha deciso di lasciare l'Azienda per motivi personali. Laranjo assumerà tutte le responsabilità precedentemente ricoperte da Ostermann.

Stellantis nomina il nuovo Chief Financial Officer

Chi è Joao Laranjo

"Con oltre vent'anni di esperienza in finanza e revisione contabile in diversi mercati – fanno sapere dal gruppo Stellantis NV – e una profonda conoscenza del settore automobilistico, Laranjo porta con sè una forte esperienza e leadership nella strategia finanziaria, nella pianificazione e nell'eccellenza operativa in un ambiente multiculturale”.

Joao Laranjo è entrato in Fiat Chrysler Automobiles (FCA) nel 2009, ricoprendo nel corso degli anni ruoli di crescente responsabilità in ambito di controllo finanziario e reporting, gestione del conto economico, tesoreria, pianificazione e analisi finanziaria, compliance e contabilità.

Filosa: "Colpito dalla sua mentalità orientata al risultati”

“Avendo lavorato a stretto contatto con Joao per 15 anni e avendo assistito alla sua crescita, sono rimasto costantemente colpito dalla sua ottima competenza finanziaria, dalla sua mentalità orientata ai risultati e dalla sua profonda comprensione delle complessità del nostro settore", ha commentato il ceo di Stellantis, Antonio Filosa.

"Sono lieto di dargli il benvenuto nel Leadership Team di Stellantis, mentre continuiamo a posizionare la nostra Azienda per la crescita e ilsuccesso a lungo termine”, ha aggiunto Filosa, ringraziando Doug Ostermann ''per i suoi molti anni di dedizione al servizio di Fca e Stellantis''.

Invariata la guidance finanziaria 2025

Stellantis conferma che la sua guidance finanziaria per il 2025 – comunicata durante la conference call sui risultati del primo semestre del 29 luglio scorso – rimane invariata sotto tutti gli aspetti e che annuncerà le consegne e i ricavi del terzo trimestre 2025 il prossimo 30 ottobre, come previsto.