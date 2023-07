Stellantis investe 200 milioni a Mirafiori

Stellantis s’ispira a due modelli iconici del passato e riporta sulla scena la mitica Topolino e la 600, in versione completamente elettrica, che saranno presentate oggi in anteprima. Nel frattempo conferma l’impegno per l’Italia, "un vero e proprio pilastro per il gruppo", e annuncia un nuovo investimento a Mirafiori fino a 200 milioni di euro per creare uno dei suoi tre Green Campus europei. Intanto il mercato auto continua a crescere ma rallenta la sua corsa: a giugno le immatricolazioni sono state il 9,19% in più rispetto ad un anno fa. A Mirafiori entro il 2025 sarà recuperata la palazzina storica e saranno riorganizzati i vecchi Enti Centrali di Torino. Nella fabbrica simbolo del gruppo, dove entro l’anno prenderà il via il primo Hub per l’economia circolare di Stellantis, nasceranno nuovi uffici per 10 mila ingegneri, tecnici e designer che lavorano in Italia per il gruppo. Il Green Campus di Mirafiori affiancherà in Europa quelli che sorgeranno entro il 2026 a Poissy (Francia) e a Russelsheim (Germania), il primo per 10.000 dipendenti e il secondo per 6.000.

"Con ogni nuovo Green Campus stiamo ridisegnando i nostri edifici iconici per renderli più in linea alle nuove modalità di lavoro ibride, considerato che un numero significativo di colleghi sta sfruttando la flessibilità del lavoro agile, e al contempo contribuire a ridurre le emissioni di carbonio", ha dichiarato Xavier Chéreau, responsabile Risorse Umane di Stellantis. Positive le reazioni dei sindacati, anche se la Fiom sottolinea che si tratta di "una riorganizzazione e non crea lavoro". "È una notizia positiva che conferma la volontà dell’azienda di continuare a investire su Torino come luogo di produzione ma anche di innovazione", commentano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo.

Alberto Levi