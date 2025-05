Il braccio destro di Marchionne: “Filosa stia attento ai pretoriani di Tavares”

E Antonio Filosa? Lo ha conosciuto?

"Sì. l’ho incontrato. Ha dato prova di efficienza e di capacità imprenditoriale, rimettendo in pista l’azienda in Sud America dopo le cattive performance del suo predecessore. E lo ha fatto con un gioco di squadra, senza presunzione, individuando le risorse migliori”.

In più, rispetto agli altri potenziali candidati, è anche italiano?

“Certo. Anzi, le dirò di più: essendo napoletano risulterà sicuramente simpatico, oltre ad essere dotato di intelligenza e capacità. E lo dico da cittadino ’sabaudo’: ho sempre pensato che noi torinesi saremmo stati tristi se non avessimo avuto l’Unità d’Italia, mettendo insieme anche il Regno di Napoli”.

Ma perché Filosa dovrebbe fare meglio di Tavares?

“Basta guardare alla sua esperienza in Brasile. Dopo un periodo di opacità, Filosa è stato bravissimo a ricostruire la rete. Proveniva da una buona scuola, quella di Marchionne, ha fatto grandi esperienze e ha scelto collaboratori efficaci, come ad esempio — giusto per fare un nome e cognome — Massimo Cavallo”.

Che cosa suggerirebbe al nuovo amministratore delegato di Stellantis?

“Sarei davvero presuntuoso a dare consigli”.

Allora ribaltiamo la domanda: l’industria dell’auto ha un futuro in Europa?

“L’auto è un prodotto che avrà sempre un futuro, perché è da sempre il simbolo della libertà individuale. E i simboli non possono essere uccisi”.

L’Europa e, in parte, anche Stellantis, hanno fatto di tutto per ucciderla?

“L’errore più grosso è stato soprattutto nei tempi della transizione all’elettrico. Quando Marchionne disse che l’operazione avrebbe potuto generare ancora più inquinamento — dal momento che l’energia necessaria alla mobilità veniva prodotta con fonti tradizionali — venne subito accusato di essere anti-ambientalista. Ora, però, tutti stanno comprendendo che il problema esiste eccome e cercano di trovare rimedio al ‘suicidio’ dell’Europa in questo settore”.

Come potrà essere affrontato da Stellantis?

“Voglio solo ricordare che la Renault, anche quando l’Europa decise di passare all’elettrico, non ha mai abbandonato il motore endotermico, come invece ha fatto Tavares”.

Un’ultima domanda: Filosa riuscirà davvero a tirare fuori l’azienda dalle secche della crisi?

“Obiettivamente, in questo momento, ci vorrebbe un altro Marchionne, con le sue doti e la sua capacità di parlare con i grandi del pianeta. Sicuramente avrebbe stretto un rapporto anche con Trump. Ma Filosa, da questo punto di vista, mi dà grandi sicurezze e sono convinto che riuscirà ad affrontare la situazione dotandosi di una buona squadra. Dovrà stare attento, ovviamente, a non circondarsi dei pretoriani di Tavares”.