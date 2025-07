Stellantis in retromarcia, giù i ricavi. Nuovo piano strategico a inizio 2026

Un semestre in retromarcia e un futuro da riscrivere. Il 2025 si sta rivelando un anno più complicato del previsto per Stellantis, che incassa una perdita netta di 2,3 miliardi di euro – un crollo rispetto all’utile di 5,6 miliardi registrato nello stesso periodo dell’anno precedente – e vede i ricavi scendere del 13% a 74,3 miliardi. Ma il gruppo guidato da Antonio Filosa non si limita a fare i conti con il passato: rilancia annunciando un nuovo piano strategico atteso per l’inizio del 2026 e riattiva la guidance finanziaria per l’anno in corso.

La Borsa, inizialmente delusa da indicazioni ancora generiche, ha reagito con volatilità: il titolo ha toccato un calo del 4,5% prima di chiudere con un timido +0,16%. Il focus degli investitori era tutto sui target futuri, più che su numeri già ampiamente scontati. Del resto, le incertezze non mancano. Stellantis stima un impatto dei dazi imposti dall’amministrazione Trump di circa 1,5 miliardi nel 2025, di cui 300 milioni già contabilizzati nel primo semestre.

Filosa, al suo debutto pubblico con gli analisti, ha scelto un approccio schietto: "Non mi piace scaricare le colpe, preferisco assumermi responsabilità. Ci rimboccheremo le maniche per tornare a crescere", ha detto, annunciando per l’inizio del 2026 un nuovo piano che dovrebbe ridisegnare la strategia a lungo termine del gruppo.

Sul fronte delle operazioni straordinarie, a catalizzare l’attenzione è Iveco, la controllata di Exor, holding della famiglia Agnelli. Le trattative per la cessione dell’intero gruppo – dalla difesa ai veicoli industriali – sono in fase avanzata. Secondo fonti di mercato, Leonardo (in cordata con i tedeschi di Rheinmetall) è in pole per rilevare la divisione militare, mentre per quanto riguarda il ramo civile si fa strada l’indiana Tata Motors, già proprietaria di Jaguar Land Rover. Piazza Affari ha accolto con entusiasmo le indiscrezioni sullo “spezzatino“: il titolo Iveco ha chiuso con un balzo del +4,84%, in attesa dell’annuncio dell’operazione.

Operazione che però fa scattare l’allarme sul piano politico e sindacale. Domani le parti sociali sono attese al Mimit per un confronto urgente, anche se – al momento – l’azienda non ha confermato la propria partecipazione. Carlo Calenda ha chiesto l’intervento della premier Meloni, invocando il ricorso al Golden Power per proteggere un asset strategico del sistema industriale italiano.