Stellantis, il ceo Filosa alla prima Town Hall mondiale: "Mettiamo il cliente al centro"

Roma, 25 giugno 2025 – La prima Town Hall mondiale, il nuovo ceo del Gruppo Stellantis, Antonio Filosa, l’ha tenuta da Torino per tutti i dipendenti, 700 in presenza all'Heritage Hub, tutti gli altri in collegamento. Prima dell’appuntamento globale, il neo ad ha voluto incontrare un gruppo di circa 300 operai dei vari stabilimenti del complesso di Mirafiori: con selfie e scatti a go go e un pranzo comune con gli operai a base di pizza e sfogliatelle in segno delle sue origini napoletane.

Nella Town Hall mondiale Filosa ha esordito: "Il nostro obiettivo è chiaro, prendere le decisioni giuste, mettendo al primo posto le nostre persone, ponendo il nostro cliente al centro di tutto ciò che facciamo e, in questo modo, creando valore. Con persone come voi, con una serie di obiettivi chiari, che lavorano insieme con rispetto e fiducia reciproca, tutto questo, unito alla nostra mentalità competitiva, ci renderà inarrestabili".

All’avviso motivazionale il ceo ha fatto seguire la messa a fuoco delle priorità chiave per il Gruppo: “Dobbiamo far crescere il nostro business lanciando i prodotti giusti che i clienti vogliono e che rappresentano il vero Dna dei nostri marchi iconici; dobbiamo migliorare l’esecuzione industriale. Non c'è nulla di sbagliato in Stellantis che non possa essere risolto con ciò che è giusto in Stellantis”.

Non basta. “Dobbiamo stabilire per noi stessi la più alta ambizione in termini di qualità, e il momento è adesso – incalza - Ci prepareremo per il futuro. Abbiamo già iniziato a rivedere il nostro piano strategico a lungo termine, che condivideremo quando saremo pronti”. Da qui anche l’appello a non usare più la dizione ex-FCA ed ex-PSA, “siamo Stellantis”.

Stellantis, la foto di gruppo a Torino

Nell’incontro con gli operai di Mirafiori il top manager insiste sul ruolo di Torino. “A Torino (a Mirafiori nello specifico) è dove sono nato da un punto di vista professionale e da dove è partita la mia carriera. Sono uno di voi. La mia storia personale e professionale è totalmente legata a Fiat, Fcs, Stellantis da oltre 26 anni. Conosco cosa vuol dire sentirsi legato all’azienda, sentirsela propria, vivere con partecipazione tutte le vicende dell’azienda, i dispiaceri e i successi. Qui è dove l’azienda affonda le proprie radici in modo profondo: quell’azienda che poi è diventata una grande multinazionale e che mi ha permesso, grazie alla sua presenza nel mondo, di viaggiare e capire l’enorme valore delle differenze culturali Mirafiori è un complesso che rappresenta Automobile a 360° (cambi, ingegneria, carrozzeria, circular economy, presse) e quello che fate viene esportato in tutto il mondo. Dovete esserne orgogliosi”.