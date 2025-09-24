Mercoledì 24 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Economia
24 set 2025
Achille Perego
Economia
Stellantis ferma sei stabilimenti. In ripresa le immatricolazioni

Il gruppo leader in Ue per l’ibrido. Contratto di solidarietà a Pomigliano d’Arco, sindacati in allarme

Luca Napolitano, Commercial Operations Officer Stellantis

Numeri confortanti sul fronte delle vendite ma anche un mercato dell’auto che resta complicato. E così, alla vigilia del Salone dell’auto di Torino che aprirà i battenti dopo domani e che vedrà, oltre all’arrivo di 17 marchi cinesi sulla cinquantina di brand presenti, la presentazione della 500 ibrida dedicata al capoluogo piemontese che sarà prodotta a Mirafiori, Stellantis ha annunciato ieri fermate produttive a Pomigliano d’Arco. In un giorno positivo in Borsa (+3,15%), Stellantis ha confermato la posizione nel mercato europeo chiudendo i primi otto mesi con oltre 1.650.000 immatricolazioni, con una quota del 16,7%.

Ad agosto ha registrato un grande balzo in avanti nel segmento strategico dell’ibrido, (+4,9 punti percentuali) dove il gruppo guidato da Antonio Filosa risulta leader, come per i veicoli commerciali, con una quota del 15,6%. "Aver superato già ad agosto il tetto del milione e seicentocinquantamila immatricolazioni è un segnale molto positivo", ha spiegato Luca Napolitano, Commercial Operations Officer. Stellantis ha annunciato però sempre ieri che fermerà temporaneamente la produzione a Pomigliano (3.800 dipendenti) con il ricorso al contratto di solidarietà per i lavoratori della linea della Panda dal 29 settembre al 6 ottobre e di quelle della linea del Tonale dal 29 settembre al 10 ottobre. Il gruppo sta annunciando una raffica di chiusura temporanee: sei in tutta Europa. La Panda, spiega Stellantis, ha "sicuramente fatto meglio dell’anno scorso in termini di quota di mercato, sia in Italia dove è la vettura più venduta, sia in Europa dove rimane leader nel segmento A con oltre 84 mila immatricolazioni".

Lo stop servirà quindi a ottimizzare l’assetto produttivo dell’impianto tenendo conto della stagionalità dei mercati europei. Sul fronte Alfa Romeo, invece, nel primo semestre del 2025, le nuove immatricolazioni nell’Unione Europea sono calate dell’1,9%. Il declino del diesel (-28,1%) non è stato compensato dalla crescita di ibrido ed elettrico. Stellantis spiega per questo di avere scelto "un approccio prudente e responsabile, sospendendo per un periodo limitato la produzione". L’annuncio dello stop a Pomigliano arriva dopo quello dello stabilimento di Poissy (Yvelines) che chiuderà per tre settimane a ottobre con 2.000 dipendenti messi in cassa integrazione e in congedo. Sindacati in allarme.

