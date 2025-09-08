Stellantis, dietrofront sull’elettrico: “Irraggiungibile entro il 2030"

Roma, 8 settembre 2025 – Governo e Stellantis insieme contro le rigide regole europee imposte al settore automobilistico. Dai tavoli al Ministero a Roma fino al Salone dell’Auto di Monaco, il messaggio è lo stesso: “gli obiettivi fissati dall’Europa per il settore auto per il 2030 e 2035 non sono più raggiungibili”.

"A meno che – ipotizza il responsabile Europa di Stellantis, Jean-Philippe Imparato –, non si ipotizzi di andare incontro ad un crollo del mercato di circa il 30% o al tracollo finanziario di tutti i produttori in Europa. Accogliamo quindi con favore la discussione strategica sull’evoluzione della normativa in Europa”.

Nelle stesse ore, a Roma, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato proprio l’amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, e Roberto Vavassori, presidente dell’Anfia. Il tavolo, indetto per fare il punto sulle principali difficoltà del settore automotive italiano e sulle attività di Stellantis, si è chiuso con una nota congiunta, che rafforza le dichiarazioni fatte a Monaco da Imparato. “Chiederemo con forza alla Commissione europea di trasformare subito il dialogo strategico in azioni strategiche – scrivono i tre –. Abbiamo evidenziato la necessità e l’urgenza di rivedere le attuali normative, ritenute irrealistiche e dannose per il futuro dell’industria”.

E per quanto riguarda il Dare Forward, ovvero il piano strategico progettato nel 2022 da Stellantis per trasformarsi in "un’azienda tecnologica di mobilità sostenibile capace di creare valore”, Stellantis mette le mani avanti e parla di una revisione. “Gran parte dei contenuti sono ancora validi, maturi e possono essere confermati, ma alcuni – ammette Imparato – probabilmente cambieranno. L’elettrificazione al 100% entro il 2030 non è più raggiungibile, per ovvie ragioni legate all’evoluzione del mercato”.

E se da una parte il governo italiano e l’azienda fanno fronte comune in difesa del settore auto italiano, chiedendo un retrofront all’Ue, dall’altra più di 150 aziende, tra le quali produttori di veicoli elettrici e gestori di stazioni di ricarica, hanno inviato alla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, una lettera aperta per spingerla a mantenere la posizione e a «non fare marcia indietro» sul divieto di circolazione delle auto con motore a combustione interna.