Stellantis, crolla la produzione in Italia: -26,9%

Nei primi sei mesi dell’anno Stellantis ha prodotto un terzo di auto in meno dell’anno scorso. Compresi i veicoli commerciali si tratta di 221.885 unità, con una flessione del 26,9% sullo stesso periodo del 2024, ma i furgoni sono scesi del 16,3% e le le auto del 33,6% I dati del Report della Fim Cisl relativi alla produzione di Stellantis dei primi sei mesi del 2025 confermano "il peggioramento rispetto al già critico 2024" con una previsione di chiusura d’anno con circa 250.000 auto prodotte (erano 290.000 l’anno scorso). Tutti gli stabilimenti auto evidenziano un forte peggioramento e non si intravedono segnali di ripresa entro fine anno. Anzi, il calo dei volumi e l’uso degli ammortizzatori sociali che coinvolgono già oggi quasi la metà della forza lavoro del gruppo – secondo la Fim – potrebbero aumentare.

A Mirafiori, dove a novembre arriverà la 500 ibrida, sono state prodotte 15.315 auto, in calo del 21,5% rispetto alle 19.510 del 2024. Di queste, 15.175 sono 500 Bev, mentre le Maserati "si fermano a 140 unità, segnando un crollo quasi totale". "Sicuramente se Stellantis pensa a un aggiornamento del piano ci dovrà essere un incontro in sede governativa con le istituzioni e con i sindacati. Noi non abbiamo comunicazioni specifiche sui contenuti" ha detto il segretario generale della Fim Cisl, Ferdinando Uliano. "Non ci sono piaciute le parole di Imparato, che ha fatto il nome di Atessa parlando delle fabbriche che rischiano la chiusura. Noi abbiamo evidenziato le situazioni di criticità del piano attuale. E vogliamo notizie su Termoli".

Uliano ha ricordato che entro il primo semestre 2025, Stellantis e Acc avrebbero dovuto sciogliere le riserve sull’avvio dell’investimento per la gigafactory di batterie per le auto elettriche. La Fim aspetta anche il primo confronto con il nuovo ad di Stellantis, Antonio Filosa, "indispensabile per costruire positive relazioni sindacali"

Red. Eco.