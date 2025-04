Stellantis, consegne in calo del 9%. Tracollo sul mercato Usa: -20%

Un milione e duecentomila unità in meno di consegne consolidate nel primo trimestre a livello globale, rispetto al 2024: i numeri presentati ieri mattina da Stellantis si sono trasformati subito in un’altra giornata difficlie in Borsa. Dopo essere sceso anche a livelli più bassi, a Piazza Affari il titolo ha chiuso a -3,81%, e Ferrari (-1,88%).

Il termine "consegne" – spiega Stellantis – identifica il numero di veicoli consegnati alla rete di vendita, ai distributori o direttamente dall’azienda ai clienti retail e alle flotte, che determinano la rilevazione dei ricavi di vendita. Il calo è del 9% complessivo a livello mondiale, ma ci sono mercati che in cui Stellantis ha sofferto di più nei primi tre mesi del 2025. In Nord America la flessione è pesante: -20%, cioè 325.000 veicoli, in calo di 82.000 unità. Una flessione che sarebbe dovuta alla minore produzione di gennaio in conseguenza dei prolungati periodi di vacanze, oltre che per l’avvio delle versioni aggiornate 2025 dei Truck pesanti Ram. Il panorama non è completamente nero: negli Stati Uniti Jeep Compass, Grand Cherokee e Ram 1500/2500 hanno registrato ciascuno un aumento dei volumi superiore al 10% rispetto allo primo trimestre dell’anno precedente. E a marzo 2025 la raccolta la ordini retail ha raggiunto il livello più alto dal luglio 2023.

Non è in doppia cifra, ma è comunque un calo dell’8% quello nell’Europa allargata (47-000 veicoli in meno). Secondo Stellantis, il calo è dovuto in buona parte al fatto che ancora non siano stati lanciati i nuovi veicoli nei segmenti A e B (che devono sostituire quelli di generazioni precedenti, usciti di produzione), e per in parte al calo dei volumi dei veicoli commerciali leggeri. La quota di mercato nell’UE30 nel primo trimestre 2025 è stata del 17,3%, con un aumento di 1,9 punti percentuali rispetto al 4° trimestre 2024, che riflette in parte il contributo alle vendite dei recenti lanci di nuovi prodotti.

Le parziali buone notizie arrivano dal Sud America (+19%), dove Stellantis ha mantenuto la leadership, beneficiando anche della maggiore domanda soprattutto in Brasile e Argentina. Un dato che porta a +4% (13mila unità) il totale delle consegne extra Europa allargata e Nord America, compensando i cali in Medio Oriente e Africa, Cina e India e Asia Pacifico. In Medio Oriente e Africa il calo delle consegne del 15% è stato determinato soprattutto dall’impatto delle restrizioni alle importazioni in Algeria, Tunisia ed Egitto.