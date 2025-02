Stellantis, gli utili crollano: -70%. L’affondo di Salvini: “Dati drammatici, colpa della Ue”

Torino, 26 febbraio 20205 – Prosegue il momento negativo di Stellantis che nel 2024 è registrato un calo dell’utile netto del -70%. Dati che non sono stati presi bene dalla Borsa che in avvio registrata un -4% del titolo. Dati che sono stati commentati anche dal vicepremier Matteo Salvini che li ha definiti: “Dati drammatici, suicidio imposto dalla Ue”.

Stellantis ha chiuso il 2024 con ricavi netti pari a 156,9 miliardi di euro, in calo del 17% rispetto al 2023, con consegne consolidate in diminuzione del 12% “per gap temporanei nella gamma prodotti e azioni di riduzione delle scorte ormai completate”.

L'utile netto è di 5,5 miliardi di euro, in calo del 70%. L'utile operativo rettificato di 8,6 miliardi di euro è diminuito del 64% con un margine Aoi del 5,5%.

Il flusso di cassa industriale è stato negativo per 6 miliardi di euro.

Stellantis prevede di pagare un dividendo di 0,68 euro per azione ordinaria (1,55 euro l'anno scorso). Stellantis spiega che le scorte totali al 31 dicembre 2024 sono diminuite del 18% pari a 268mila unità in meno rispetto all'anno precedente, compreso un calo del 20% delle scorte dei concessionari statunitensi a 304mila unità, superando l'obiettivo precedentemente comunicato di 330 mila unità.

La liquidità disponibile industriale complessiva si è attestata nel 2024 a 49,5 miliardi di euro, con una posizione finanziaria netta industriale di 15,1 miliardi di euro. Nel 2024 è stato avviato il passaggio generazionale del portafoglio prodotti con il lancio dei primi modelli costruiti sulle piattaforme Stla Medium e Stla Large e l'utilizzo globale della piattaforma Smart Car attraverso il lancio in Europa delle Citroën C3/ë-C3.

"I dati di Stellantis sono drammatici, non occorreva uno scienziato per capire che il suicidio imposto da Bruxelles nel nome dell'auto elettrica avrebbe avuto morti e feriti tra gli operai e gli ingegneri, non tra i politici", ha detto Matteo Salvini, ospite della stampa estera a Roma, parlando dei "vari dossier aperti in Europa".

''Nonostante il 2024 sia stato un anno di forti contrasti per l'Azienda, con risultati al di sotto del nostro potenziale, abbiamo raggiunto importanti traguardi strategici. In particolare, abbiamo lanciato nuove piattaforme e modelli multi-energy, novità che proseguiranno nel 2025; abbiamo avviato la produzione di batterie per veicoli elettrici attraverso le nostre joint venture e abbiamo reso operativa la partnership con Leapmotor International", ha detto il presidente di

Stellantis John Elkann nella nota in cui il gruppo comunica i risultati dell'esercizio 2024.

Elkann evidenzia come "le persone di Stellantis, ricche di talento e dedizione, stanno lavorando con energia e determinazione protesi al futuro, coinvolgendo i key stakeholders e avvicinando il processo decisionale alle esigenze dei nostri clienti". "Siamo fermamente intenzionati a guadagnare quote di mercato e a migliorare le performance finanziarie nel corso del 2025'' ha concluso Elkann.