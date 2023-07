Stellantis a tutto gas, sale l’utile Tavares: "L’anti Tesla siamo noi"

di Elena Comelli

Il gruppo franco-italiano Stellantis archivia la prima metà del 2023 con un utile netto di 10,9 miliardi di euro, in crescita del 37% rispetto all’anno scorso, e ricavi per 98,4 miliardi di euro, in aumento del 12%. Confermati gli obiettivi per quest’anno: la casa automobilistica si aspetta un margine sull’utile operativo adjusted a doppia cifra e un free cash flow industriale positivo, come già indicato alla fine del primo trimestre. Stellantis ha messo a segno un aumento del 24% nelle Bev (Battery electric vehicles, 100% elettriche) con 169mila unità e del 28% nelle Lev (Low emission vehicles) con 315mila unità, piazzandosi al terzo posto nel mercato Eu30 per vendite totali di Bev e al secondo posto nel mercato statunitense per vendite di Lev.

"La nostra eccezionale performance, con i risultati record del primo semestre, supporta la nostra sostenibilità a lungo termine e la nostra capacità di realizzare gli ambiziosi obiettivi del piano Dare Forward 2030, ha commentato l’amministratore delegato Carlos Tavares. Il manager portoghese ha spiegato: "Abbiamo quasi risolto i problemi della logistica che hanno rallentato nei mesi scorsi le consegne in Europa". In particolare "La situazione sui semiconduttori sta tornando completamente alla normalità. La produzione di chip è regolare. Nel primo semestre è aumentata dell’11% rispetto allo scorso anno".

Alla luce dei risultati semestrali, a Piazza Affari il titolo Stellantis ha chiuso con un ottimo +2,6%. "Oggi siamo più redditizi di Tesla, ma loro sono molto competitivi. Siamo noi l’anti Tesla, sarà una sfida entusiasmante", ha aggiunto Tavares, fiducioso di raggiungere "entro poche settimane" l’accordo di transizione con il governo, che sancirà l’impegno di Stellantis ad aumentare la produzione in Italia "fino a un milione di veicoli, inclusi i veicoli commerciali". "Tra fine 2023 e inizio 2024 vedremo un’inversione di tendenza e la produzione in Italia tornerà a crescere. Per raggiungere questo obiettivo, però, bisogna essere in due. Dipende anche dal governo che deve sostenere le auto a bassa emissione, non possiamo fare da soli" ha sottolineato il ceo di Stellantis.

Il riferimento è agli incentivi – "in molti Paesi europei come Germania e Italia appena si fermano gli incentivi, gli ordini per le auto elettriche crollano" – e alle normative che riducono gli accessi nei centri urbani e in alcune grandi città – "non si può essere ‘autofobici’ e non è una questione solo italiana", ha concluso Tavares – Si produce se c’è un mercato.