Stefano Donnarumma, vita da ingegnere: “Quando viaggi in treno capisci meglio il Paese”

Milano, 18 maggio 2025 – I viaggi coi genitori, sui treni di notte, da Milano a Salerno tutte le estati, per Pasqua e a Natale. La scelta di spostarsi in treno, con moglie e figli, alla partenza per le vacanze. E poi il primo incarico importante da ingegnere: la progettazione del Frecciarossa 500. Quando si dice il destino. Strano, quello di Stefano Donnarumma. Legato alle ferrovie da sempre, senza che l’attuale ad del Gruppo Fs avesse mai pensato di doversene, un giorno, occupare dalla stanza dei bottoni. “Una grande responsabilità”, confessa.

Ingegnere, quando e come inizia in genere la sua giornata?

“Molto presto, intorno alle 6 e 30. Mi prendo del tempo per leggere i giornali, rivedere l’agenda e prepararmi mentalmente alla giornata. Ho una routine che cerco di mantenere anche fuori dall’ambito del lavoro. La mattina è il momento migliore per programmare e pianificare”.

Lei è un uomo del Sud che ha a lungo vissuto con i genitori a Milano: che ricordi ha di quel periodo?

“Sono cresciuto a Milano, ma le mie radici sono saldamente ancorate al Sud e alla Campania. L’esperienza milanese mi ha dato rigore e metodo, ma è nel calore del Sud che ho imparato a guardare alle persone e ai territori. Sono due anime che convivono e si arricchiscono a vicenda”.

Per tornare a Salerno viaggiavate sui treni notturni. Avrebbe mai immaginato di doversi occupare, un giorno, di ferrovie?

“Francamente no. Quei viaggi erano lunghi, ma avevano un fascino tutto loro: il ritmo lento, la gente che saliva e scendeva, il senso del Paese che si attraversava da Nord a Sud. Oggi mi occupo di garantire che quel viaggio e tutti gli altri siano più confortevoli, sostenibili, affidabili. Erano viaggi contraddistinti dalla voglia di incontrare le famiglie d’origine per le vacanze di Natale e Pasqua e le ferie estive”.

Da ragazzo cosa sognava di fare?

“Il progettista. Avevo la passione per il disegno tecnico e l’ingegneria. Non a caso, il mio primo incarico rilevante fu proprio nel mondo ferroviario, con la realizzazione del Frecciarossa 500. Da lì è partito un percorso che mi ha portato a confrontarmi con diversi settori: energia, acqua, trasporti. Ma l’idea di costruire, di dare forma a un progetto, non mi ha mai abbandonato”.

Altro scherzo del destino: lei, che ha costruito il primo locomotore del Frecciarossa 500, per anni ha dovuto occuparsi di tutt’altro, dagli aeroporti all’energia elettrica. Strano, no?

“La vita ha le sue traiettorie. Il mio percorso è stato trasversale, ma coerente: ho sempre lavorato in settori strategici per il Paese. L’energia, le infrastrutture, i trasporti. Tutti mondi interconnessi, che oggi ritrovo nel Gruppo Fs, un player integrato dove convergono mobilità, logistica, sostenibilità e tecnologia”.

Difficile il mestiere del manager di Stato?

“È una grande responsabilità, che richiede visione industriale e capacità di ascolto. Bisogna conciliare le esigenze del Paese con quelle del mercato. Ma è anche una straordinaria occasione per restituire valore alla collettività. Avere un impatto concreto sulle infrastrutture, sulla mobilità, sulla vita delle persone: è questo che dà senso al nostro lavoro”.

Ha tre figli. Quanto tempo riesce a dedicare alla famiglia?

“Tutto il tempo che posso al di fuori degli impegni di lavoro. Sono molto legato alla mia famiglia e cerco di trasmettere ai miei figli lo stesso senso di responsabilità e passione che metto nel lavoro. Il treno, per esempio, lo prendiamo spesso insieme. È un modo per stare insieme e vedere l’Italia da un’altra prospettiva”.

Cosa c’è nella sua vita oltre il lavoro? Hobby, passioni?

“Amo profondamente il mare, è il mio primo rifugio quando ho bisogno di staccare. E poi la musica classica (ho studiato pianoforte), ma anche Pino Daniele, che per me è un compagno di viaggio da sempre. Mi piace passare del tempo con gli amici, chiacchierare con leggerezza, ridere, magari davanti a un buon sigaro nelle sere d’estate. Quando riesco, faccio qualche passeggiata in montagna, ma il mare resta la mia vera passione”.

Come stanno oggi le Ferrovie dello Stato?

“Stanno bene, stanno crescendo. Siamo in una fase di grande trasformazione. Il bilancio 2024 ha segnato investimenti record – oltre 17 miliardi di euro – e abbiamo avviato un Piano Strategico da oltre 100 miliardi in cinque anni. Stiamo costruendo un sistema di mobilità integrato, sostenibile, connesso all’Europa e al futuro”.

È vero che si sono riscattate dallo storico gap con le principali ferrovie europee, come quelle tedesche?

“Non solo è vero: in molti ambiti siamo un riferimento. L’Alta Velocità italiana è tra le più performanti d’Europa. Abbiamo un sistema intermodale all’avanguardia e siamo presenti in modo strutturato in diversi Paesi: Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Olanda, Grecia. Non è più solo una competizione interna, ma un confronto europeo. E oggi possiamo dire che l’Italia gioca da protagonista, non solo in Europa, ma anche negli altri continenti”.

Usa ancora il treno per andare in vacanza con la famiglia?

“Sì, lo faccio da sempre. Il treno per me non è solo un mezzo di trasporto: è un luogo di osservazione, ascolto, dialogo. Ogni viaggio è un piccolo laboratorio, una fonte di spunti. Quando sei sul treno capisci meglio il Paese che stai attraversando e, soprattutto, servendo”.