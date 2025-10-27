Da Salerno all'East Coast: la startup MinervaS premiata negli Usa

Salerno, 27 ottobre 2025 – C’è anche una startup campana fra le dieci premiate nella seconda edizione di Atlas Next, la missione internazionale promossa da ATLAS – Associazione Transatlantica per l’Internazionalizzazione delle Startup, nel cuore della East Coast americana. È MinervaS, una startup innovativa e spin-off universitario, nata da un processo di trasferimento tecnologico dell’Università degli Studi di Salerno. Sviluppa soluzioni software e hardware per la mobilità sostenibile e la gestione energetica avanzata, trasformando la ricerca scientifica in tecnologie scalabili. Un team multidisciplinare di ingegneri, ricercatori e sviluppatori lavora anche per ridurre le emissioni di Co2, ottimizzare i consumi e migliorare l’efficienza dei veicoli, dai motori tradizionali ai sistemi elettrici e a idrogeno (fuel cell ed elettrolizzatori). MinervaS era già stata protagoniste della prima edizione di Atlas Next.

Un ponte solido tra ecosistemi

Quattro giornate dense di incontri, workshop e momenti istituzionali tra Manhattan, New Haven e Roosevelt Island hanno confermato la vocazione di ATLAS come piattaforma di dialogo tra startup, istituzioni e investitori, rafforzando il legame strategico tra Italia e Stati Uniti. “In questi appuntamenti – ha detto Tommaso D’Onofrio, presidente di Atlas – abbiamo visto quanto la collaborazione tra mondi diversi possa accelerare la crescita delle nostre imprese. Le startup italiane hanno saputo presentarsi con competenza e visione, e oggi tornano con nuovi contatti, partnership e opportunità concrete di sviluppo. È questo il significato più profondo di Atlas Next: un acceleratore di relazioni e fiducia.”

Le dieci startup protagoniste

Le dieci startup selezionate per Atlas Next 2025 rappresentano l’eccellenza italiana nei settori più dinamici dell’innovazione globale — dall’intelligenza artificiale alla robotica, dal cleantech alla space economy. Durante la missione hanno presentato le loro soluzioni nei diversi incontri istituzionali e accademici, raccogliendo l’interesse di fondi e investitori americani. Oltre a Minerva’s hanno partecipato alla missione: • C-Shark (SpaceTech / IoT) – Alessandro Fanni, Anthony Manara: rete satellitare globale per l’IoT industriale. • Math Biology (HealthTech / AI) – Alessandro Cascia, Raffaele Maccioni: diagnosi precoce delle malattie attraverso l’analisi metabolica. • 21 Hours (Productivity / SaaS) – Emanuele Attiani, Alessandro Aprile: piattaforma intelligente di gestione del tempo e motivazione. • Sportwatchers (SportsTech / Wearables) – Emmanuele Amodeo: racchetta da tennis con sensori biometrici integrati. • Hyperwind (ClimateTech / DeepTech) – Steve Pakiry, Brendan McBreen: tecnologia brevettata per aumentare l’efficienza delle turbine eoliche. • Èlevit (Hardware / Smart Surfaces) – Michele Aiello: vetro touch-sensitive per interfacce intelligenti. • Fred (UX / SaaS) – Imre Guaglianone: piattaforma integrata per la ricerca e il testing UX. • To Move (Robotics / Smart Cities) – Andrea Strippoli, Asja Ausilio: servizi robotici autonomi per spazi urbani. • TH-Habitat (HRTech / AI) – Carla Benedetti: piattaforma di coaching e analisi HR basata su intelligenza artificiale. • Osagi (CleanTech / Nanotech) – Federico Mallia, Claudio D’Alessio: sistema di purificazione dell’aria senza filtri basato su nanotecnologie.

Un ecosistema in espansione

L’associazione, membro di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, ha consolidato negli ultimi mesi la propria presenza internazionale con nuovi accordi strategici in Asia e Far East — tra cui le partnership con The European House – Ambrosetti (TEHA) e con la rete cinese ITTN – International Technology Transfer Network — e con la pianificazione di future missioni negli Emirati Arabi Uniti. Il Presidente Tommaso D’Onofrio ha inoltre anticipato l’avvio di nuovi strumenti di finanza alternativa e equity crowdfunding dedicati alle startup associate, per facilitare i percorsi di internazionalizzazione e l’accesso ai capitali privati. “Stiamo lavorando per assicurare ad ATLAS un posizionamento sempre più solido e strutturato nell’ecosistema dell’innovazione dell’East Coast. I risultati di questa missione rafforzano la convinzione che la collaborazione tra pubblico, privato e sistema della ricerca sia la chiave per costruire ponti che generano valore, relazioni e visione.”