Startup e digitalizzazione: Volta porta la raccolta a livelli record e attira fondi internazionali in Italia

In meno di un anno dal lancio sul mercato, Volta – giovane realtà italo-francese specializzata in soluzioni software per le vendite B2B alimentate da intelligenza artificiale – mette a segno una raccolta complessiva di 11 milioni di euro, dopo aver chiuso un secondo round di investimento da 5 milioni guidato dal fondo americano RTP Global. Un risultato che va ben oltre le performance tipiche delle startup italiane e fotografa un triplice cambio di paradigma nel panorama dell’innovazione nazionale.

Una crescita record: 11 milioni in 11 mesi

La storia di Volta è emblematica. Fondata nel 2024 da Mario Parteli e Paul Guillemin, in meno di 12 mesi la scaleup è riuscita ad attirare attenzione e capitali da grandi investitori globali.

Dopo un round pre-seed da record, la nuova raccolta segna una tappa cruciale: il totale degli investimenti raggiunge in tempi rapidissimi la soglia degli 11 milioni di euro. A fare da lead investor in quest’ultimo round è RTP Global, fondo statunitense che ha già supportato aziende di successo internazionale come SumUp, Qonto, Datadog e Delivery Hero. Anche altri fondi internazionali – Emblem, Robin Capital, Founders Future – e figure di rilievo come Pascal Houillon, già CEO di Cegid ed esperto di digitalizzazione d’impresa, sono della partita.

Mario Parteli, cofondatore e co-CEO, spiega: “Dopo pochi mesi di operatività, quando ancora non cercavamo attivamente nuovi capitali, abbiamo registrato un inatteso interesse per il nostro progetto e per il mercato B2B che stiamo trasformando. Un mercato segnato ancora oggi da forti inefficienze, da processi manuali e sistemi obsoleti. La capacità di leggere in anticipo i bisogni delle aziende, costruita attraverso il dialogo con migliaia di clienti, ci ha permesso di accelerare sia sul prodotto sia sulla raccolta. Il supporto di RTP Global, con la sua visione di lungo periodo, ci consente di portare rapidamente gli strumenti più avanzati a distributori e produttori e di sviluppare soluzioni innovative in Italia e Francia”.

Il nuovo trend: startup e digitalizzazione come acceleratori delle PMI

Nel mercato, Volta incarna l’evoluzione in atto nel tessuto produttivo italiano: sempre più startup nascono – e riescono ad affermarsi – grazie alla digitalizzazione delle PMI. “Digital Commerce B2B” è la parola chiave: secondo Netcomm, nel solo 2025 in Italia questo segmento varrà 1.600 miliardi di euro – il doppio dell’e-commerce B2C – e rappresenta ormai una infrastruttura strategica dell’economia moderna. Tuttavia, la qualità dell’esperienza rimane spesso inferiore agli standard internazionali, ancora troppo ancorata a processi manuali e silos informatici.

La missione di Volta è colmare questo gap: la piattaforma integra in un unico ambiente la gestione dei cataloghi, degli ordini, delle relazioni con la clientela, e si innesta perfettamente sui software già in uso (ERP, CRM, PIM, WMS).

La filosofia di prodotto si basa su tre pilastri: unificare (centralizzazione di dati e canali di vendita, dal portale web a WhatsApp), automatizzare (eliminare fino al 90% delle attività ripetitive per il personale commerciale) e amplificare (sfruttare l’intelligenza artificiale per raccomandazioni, analisi predittive e decisioni data-driven). L’obiettivo è rendere le aziende competitive, efficienti e al passo con i migliori standard globali.

Fondi americani e internazionali: nuova linfa per l’innovazione italiana

L’operazione Volta testimonia una tendenza in rapida ascesa: l’Italia non è più terra di conquista solo per capitali locali. Sempre più fondi americani e internazionali guardano con attenzione all’ecosistema del tech nostrano, spinti dai casi di successo e da una maturazione impressa dal confronto con esperienze come quella francese.

"In meno di un anno – sottolinea Thomas Cuvelier, partner di RTP Global – Volta ha dimostrato capacità di execution e crescita impressionanti, ridefinendo gli standard del commercio B2B. L’Italia ha tutte le carte in regola per sviluppare un ecosistema dell’innovazione capace di generare valore reale per i mercati, aumentare la competitività delle imprese più tradizionali e attirare ancora più investitori globali”.

A rafforzare il quadro, anche il commento di Pascal Houillon: “Volta nasce per rispondere a un obiettivo strategico – digitalizzare operazioni ancora troppo manuali e frammentate – con una piattaforma moderna, modulare e orientata a integrare sistemi e processi preesistenti. È un team con visione e capacità di esecuzione: rappresenta un modello da seguire.”

Il futuro: competizione globale e centralità dell’innovazione

L’asse Italia-Francia, sostenuto da investitori d’oltreoceano, diventa così laboratorio di innovazione B2B. La rapida scalata di Volta sottolinea non solo la vitalità delle startup nate per digitalizzare le PMI, ma anche il salto qualitativo nella capacità di coinvolgere grandi investitori globali.

Un trend destinato a rafforzarsi: perché la digitalizzazione passa dai giovani innovatori, ma la sua accelerazione si costruisce sulle solide basi dei capitali internazionali e sull’adozione diffusa, anche nelle imprese più tradizionali, degli strumenti più avanzati offerti dall’intelligenza artificiale.