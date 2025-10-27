Uragano Melissa, Starlink in soccorso dei Caraibi isolati. “Garantiamo internet”

Roma, 27 ottobre 2025 - Quando la terra trema o il mare si scatena, la prima rete a crollare è quella dei telefoni. Ma non quella orbitale. L’uragano Melissa, salito alla temibile categoria 5, ha devastato i Caraibi con venti fino a 260 chilometri orari e mareggiate di quattro metri. Haiti conta già vittime e dispersi, la Giamaica ha chiuso porti e aeroporti, Cuba teme di essere la prossima. In mezzo a questo scenario apocalittico, la rete satellitare Starlink di Elon Musk garantirà la connessione indispensabile per coordinare i soccorsi e mantenere vivi i collegamenti con le autorità locali. Secondo Lauren Dreyer, vicepresidente delle operazioni commerciali di Starlink, i tecnici dell’azienda sono “in stretto contatto con le squadre di emergenza e i funzionari di protezione civile di Giamaica, Haiti e Repubblica Dominicana”. Una connessione orbitale che, letteralmente, tiene unite isole altrimenti isolate.

Il ruolo di Starlink nell'uragano

In situazioni come questa, le reti tradizionali cedono per prime: pali divelti, centrali allagate, fibra interrotta. Starlink invece “si accende” in pochi minuti, grazie a un kit portatile e a una fonte di energia autonoma. Il segnale arriva dai satelliti in orbita bassa, indipendente dalle infrastrutture terrestri. È già successo alle Hawaii, dopo gli incendi che hanno devastato Maui, e in California, nelle zone isolate dai roghi e dai blackout. Ora tocca ai Caraibi. Per Musk, che anni fa aveva promesso di “mettere in orbita satelliti per salvare chi si perde tra le foreste o in mezzo all’oceano”, è la prova concreta che la sua tecnologia può davvero — a sua discrezione, vedi il caso dell’Ucraina, dove in alcune zone ha sostanzialmente staccato i terminali — salvare vite.

Il precedente

Non è la prima volta che la rete spaziale di SpaceX entra in azione dopo una catastrofe. Un anno fa, durante il passaggio degli uragani Helene e Milton sulla costa orientale Usa, Starlink aveva attivato il servizio Direct to Cell, che permetteva alle persone nelle zone colpite di collegarsi direttamente via smartphone, senza bisogno di antenne a terra. Con l’autorizzazione speciale della Federal Communications Commission, gli utenti potevano vedere sullo schermo la dicitura “T-Mobile SpaceX” e inviare messaggi anche in assenza di copertura mobile. Una prova generale di connettività d’emergenza che oggi trova nei Caraibi la sua conferma più drammatica.

Quando la rete diventa potere

Starlink non è solo una tecnologia: è un’infrastruttura strategica. Guardiamo alla cronaca recente. Negli ultimi mesi, SpaceX ha disattivato oltre 2.500 dispositivi in Myanmar, utilizzati nelle cosiddette “città della truffa” gestite dalla criminalità cinese. Una decisione che mostra quanto il controllo della rete orbitale sia ormai anche una questione politica e di sicurezza globale. Il blackout mondiale dello scorso luglio — causato da un guasto software — ha poi rivelato la fragilità delle reti più potenti: quando la connettività dipende da un solo operatore privato, la linea che separa autonomia e vulnerabilità è sottilissima. Proprio per questo, la nascita del nuovo polo spaziale europeo guidato da Leonardo, Airbus e Thales assume un peso strategico: con sei miliardi di investimento e governance condivisa, l’alleanza punta a garantire un'autonomia tecnologia e un peso geopolitico. L’obiettivo è competere con i giganti globali come Starlink, assicurare continuità nei servizi spaziali e accelerare innovazione e crescita, riducendo la dipendenza da operatori privati e rafforzando la sovranità europea nello spazio. In questo modo, anche l’Europa potrà decidere autonomamente come utilizzare le proprie infrastrutture spaziali, non lasciando il destino delle emergenze — e delle opportunità — nelle mani di un solo demiurgo privato.