Stangata sulle bollette della luce. Caro spesa, patto anti inflazione

Sarà pure un caso, ma proprio nel giorno in cui il governo firma a Palazzo Chigi il patto anti-inflazione con i distributori e le aziende produttrici dei generi di largo consumo, arriva l’ennesima stangata delle bollette della luce sulle famiglie. Un aumento che nel quarto trimestre di quest’anno si attesterà sul 18,6 per cento, quasi il doppio rispetto alle previsioni. È stata l’Arera, l’Autorità che vigila sull’energia, a comunicare la brutta notizia, dovuta essenzialmente alle forti oscillazioni della materia prima sui mercati. "È vero che i prezzi dell’energia non mordono con l’aggressività di un anno fa ma le oscillazioni sono indice di un settore energetico ancora alla ricerca di un suo equilibrio, con inevitabili riflessi nella bolletta anche a causa della stagionalità a cui andiamo incontro - spiega il presidente di Arera, Stefano Besseghini - Anche senza lo stimolo dei prezzi alti è importante in questa stagione invernale prestare molta attenzione al contenimento dei consumi e, per quanto possibile, a sviluppare investimenti di efficienza energetica". Insomma, meglio risparmiare.

Per alleggerire l’effetto dei caro-bolletta sui bilanci delle famiglie arriva il patto-anti inflazione. Il protocollo d’intesa, è stato firmato ieri potrebbe esserci il patto-anti inflazione firmato ieri, a Palazzo Chigi, dalle associazioni della distribuzione e del commercio insieme alle associazioni che rappresentano i settori delle farmacie e parafarmacie, alla presenza della premier Giorgia Meloni e promosso dal ministro delle Imprese Adolfo Urso. Palazzo Chigi spiega che "32 associazioni del Sistema Italia si schierano al fianco del governo per tutelare il potere d’acquisto dei cittadini e delle famiglie".

"Il patto anti-inflazione ha l’obiettivo di ridurre il tasso di inflazione che oggi grava sul carrello della spesa: dal primo ottobre al 31 dicembre, i punti vendita aderenti presenti sul territorio nazionale proporranno a prezzi calmierati una vasta gamma di prodotti di prima necessità, alimentari e non, per l’infanzia e di largo consumo - che saranno determinati dalle aziende e dalle catene distributive - con l’impegno a contenere e non aumentarne i prezzi nel periodo di riferimento". Un "vero e proprio “paniere tricolore“ che verrà messo a disposizione dei consumatori, nel rispetto della libertà d’impresa e delle diverse strategie di mercato, attraverso iniziative come prezzi fissi, promozioni, prodotti a marchio del distributore, carrelli a prezzo scontato o unico". Prevista una sorta di "bollino" anti-carovita sui generi che saranno calmierati nel prossimo trimestre e che potremo trovare sugli scaffali dei supermercati. Non c’è una lista ma i prodotti che saranno compresi nel paniere sono i generi di prima necessità come pasta, latte Uht, biscotti, uova, pannolini, pelati, olio, saponi per la casa e per le persone. Non ci saranno i prodotti freschissimi come ortofrutta e carne.

Quanto agli aumenti, la prossima settimana toccherà alle bollette del gas, che vengono aggiornate mensilmente. In questo caso i rincari dovrebbero essere sensibilmente inferiori. Ma i consumatori sono già sul piede di guerra e chiedono al governo nuovi interventi".