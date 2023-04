Stallo sulla rete Tim scivola a Piazza Affari

Tim precipita senza freni, il titolo cede un altro 4,3% e si riporta ai livelli di 3 mesi fa a 0,27 euro. La Borsa teme che il dossier Rete finisca in stallo ora che Vivendi, il socio di maggioranza con il 24%, si è messo di traverso in assemblea di fatto bocciando il piano industriale e riportando di attualità il nodo della governance. L’ad Pietro Labriola ha puntato la sua strategia sulla separazione, ma secondo i francesi sono stati "persi tanti mesi preziosi per discutere di offerte che sono state chiaramente rigettate dal mercato". C’è "un vivido malcontento di Vivendi sulla gestione di Tim, cosa che comunque speriamo non colga impreparati gli investitori, anche se continuiamo a non capire la strategia di Vivendi che in un primo momento ha sostenuto totalmente Labriola, mentre ora sembra che anche questo rassicurante comportamento di sostegno possa svanire" ha commentato Bestinver.

Il dossier rete resta caldo, fra due settimane, il 4 maggio il cda si riunirà per esaminare le nuove offerte presentate da Kkr e Cdp e lo scontro con Vivendi potrebbe avere un secondo round. Per ora il governo si mantiene super partes. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso conferma la strategia di attesa. "Quando ci sono in campo delle aziende – spiega – un governo saggio non interviene ma aspetta che l’azienda prenda decisioni e poi, ovviamente, creerà il contesto migliore per realizzare gli investimenti che sono necessari al Paese nel campo delle telecomunicazioni, della digitalizzazione e della connettività del nostro Paese". Subito dopo ci sarà la prova dei conti, il 10 maggio. "Ci aspettiamo un trimestre con trend domestico in miglioramento sequenziale sia di ricavi che di Ebitda, ma non ancora stabilizzato, mentre ci aspettiamo un trend molto solido in Brasile" commenta Equita.

Alberto Levi